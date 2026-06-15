Чи зарахують декрет до пенсії: українцям пояснили нові правила

Мама з малюком, Пенсійний фонд. Фото: Magnific, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE.

Час, проведений у декреті, може суттєво вплинути на майбутню пенсію. Іноді ці роки рахують як пільговий стаж, що дозволяє піти на заслужений відпочинок значно раніше.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

Коли декрет зарахують до стажу

Роки, проведені з дитиною до трьох років, обов'язково зарахують до загального стажу. Це правило працює і для тих, хто офіційно пішов у декрет з роботи, і для непрацюючих мам.

Але механізм підтвердження залежить від того, коли саме народився малюк:

Якщо йдеться про період до 2004 року, достатньо свідоцтва про народження дитини або її паспорта.

Для 2004 року додатково може знадобитися довідка органів соціального захисту про отримання відповідної допомоги.

Після 2004 року основним підтвердженням є дані про застраховану особу, які містяться в державних реєстрах.

Що змінилося з 2026 року

З 1 січня 2026 року в Україні оновили правила пенсійного страхування для батьків, які виховують малюків.

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До системи страхування входять:

батьки, які доглядають за дитиною до одного року та отримують виплати;

батьки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до трьох років;

непрацюючі батьки, які доглядають за дитиною віком від одного до трьох років.

Які документи можуть знадобитися

Перелік документів залежить від конкретної ситуації та періоду догляду за дитиною.

Найчастіше Пенсійний фонд може вимагати:

свідоцтво про народження дитини;

довідку органів соцзахисту;

наказ про надання відпустки для догляду за дитиною;

відомості про страховий стаж із державних реєстрів.

Чи зараховується цей період до стажу за професією

Відпустка для догляду за дитиною до трьох років включається не лише до загального трудового стажу.

Цей період також враховується як стаж роботи за спеціальністю. Крім того, можуть зарахувати і відпустку для догляду за дитиною до шести років.

Чи входить догляд за дитиною до пільгового стажу

Інколи час догляду за дитиною може бути врахований і при оформленні пенсії на пільгових умовах.

У цьому допоможуть записи у трудовій книжці та уточнювальні довідки від роботодавця.

Якщо ви маєте усі необхідні документи, декрет до трьох, а в окремих випадках і до шести років, можуть зарахувати для пільгової пенсії.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що підприємцям інколи складно підтвердити свій страховий стаж для призначення пенсії, особливо за періоди 1990–2000-х років. Зазвичай через відсутність архівних документів. Водночас ПФУ приймає різні підтвердження сплати внесків — від старих квитанцій і платіжних доручень до довідок про реєстрацію бізнесу.

Також Новини.LIVE писали, як українцям не втратити роки роботи перед пенсією. Помилки у стажі можуть зменшити майбутні виплати. Проблеми часто виникають через документи або дані в реєстрах. Перевірити інформацію краще заздалегідь.