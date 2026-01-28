Электронное декларирование в 2026 году - кто из военнослужащих должен подавать

Деньги в кармане. Фото: Новини.LIVE

В Украине часть населения уже декларирует свои доходы за 2025 год. Несмотря на то, что для некоторых военнослужащих действует отсрочка, отдельным категориям защитников все же надо подать декларации в установленные сроки.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Реклама

Читайте также:

Декларации для военнослужащих

В ведомстве напомнили, что процесс подачи ежегодных деклараций за прошлый год начался с 1 января 2026 года. Задекларировать свои доходы граждане должны до 1 апреля. Но для большинства военнослужащих ВСУ все еще действует отсрочка на подачу деклараций из-за военного положения.

Впрочем, в законодательстве есть исключения. Даже в условиях военного положения декларировать свои доходы должны должностные и служебные лица, работающие на оборону. Это касается:

министров и их заместителей;

военнослужащих, которые служат в аппарате Минобороны (включая тех, кто в командировке);

членов военно-врачебных и врачебно-летных комиссий;

военнослужащих с ТЦК и СП (кроме лиц рядового состава подразделений охраны);

военнослужащих и должностных лиц, которые принимают прямое участие в закупках товаров, услуг оборонного назначения или контролируют их качество.

Подчеркивается, что представление деклараций для указанных выше лиц — обязательное требование даже во время военного положения.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторые украинцы при любых условиях должны подавать декларацию о доходах. Речь идет, в частности, о ФЛП на общей системе налогообложения, а также тех, кто занимается независимой профессиональной деятельностью.

Ранее мы рассказывали, что военнослужащие ВСУ ежемесячно получают от государства денежное обеспечение. Известно, каким будет базовый уровень выплат в феврале. Еще писали, сколько будут зарабатывать курсанты в 2026 году. Некоторым из них могут назначать повышенные выплаты.