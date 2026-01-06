Декларация о доходах 2026 — кто обязан подавать

Люди заполняют документы. Фото: Freepik

Сейчас в Украине наступает время, когда люди массово отчитываются о своих доходах. Налоговики напоминают, что отчитываться нужно не каждому, но для некоторых это не право, а прямая обязанность.

В Главном управлении ГНСУ в Днепропетровской области объяснили, кому именно надо подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах и в каких именно случаях.

Когда декларация обязательна

Подавать декларацию должны те, кто в течение года получал доходы, с которых налог не удержали при выплате. Речь идет о деньгах, которые не обложили налогом сразу, но которые не освобождены от налога.

Например, доход от других физических лиц, как в Украине, так и из-за рубежа. Иностранные доходы тоже надо указывать, независимо от страны, где их получили.

Кто подает декларацию при любых обстоятельствах

Но, даже если люди вообще не получали дохода в прошлом году, некоторые должны подавать декларацию всегда. Это касается, например, физических лиц-предпринимателей на общей системе налогообложения, а также тех, кто занимается независимой профессиональной деятельностью.

Кстати, и иностранцы, которые стали резидентами Украины по итогам года, тоже обязаны подать декларацию, даже если получали доход не в Украине, а за рубежом.

Когда декларацию подают добровольно

Бывает, что декларация не является обязательной, но ее подача позволяет вернуть часть уплаченных средств.

Налоговая отмечает, что гражданин имеет право подать декларацию самостоятельно, чтобы получить налоговую скидку. Декларация подается добровольно, если есть расходы, которые возмещаются в соответствии с Налоговым кодексом.

