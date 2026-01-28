Електронне декларування у 2026 році — хто з військовослужбовців має подавати

Гроші в кишені. Фото: Новини.LIVE

В Україні частина населення вже декларує свої доходи за 2025 рік. Попри те, що для деяких військовослужбовців діє відтермінування, окремим категоріям захисників все ж треба подати декларації у встановлені строки.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Декларації для військовослужбовців

У відомстві нагадали, що процес подання щорічних декларацій за минулий рік розпочався з 1 січня 2026 року. Задекларувати свої доходи громадяни повинні до 1 квітня. Але для більшості військовослужбовців ЗСУ все ще відстрочка на подання декларацій через воєнний стан.

Втім, у чинному законодавстві є винятки. Навіть в умовах воєнного стану декларувати свої доходи мають посадові та службові особи, які працюють на оборону. Це стосується:

міністрів та їхніх заступників;

військовослужбовців, які служать в апараті Міноборони (включаюи осіб у відряджені);

членів військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій;

військовослужбовців з ТЦК та СП (крім осіб рядового складу підрозділів охорони);

військовослужбовців та посадових осіб, які беруть пряму учать у закупівлях товарів, послуг оборонного призначення або контролюють їхню якість.

Підкреслюється, що подання декларацій для вказаних вище осіб — обов’язкова вимога навіть під час воєнного стану.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі українці за будь-яких умов повинні подавати декларацію про доходи. Йдеться, зокрема, про ФОП на загальній системі оподаткування, а також тих, хто займається незалежною професійною діяльністю.

