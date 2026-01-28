Відео
Головна Фінанси Декларація про доходи — хто з військових має подати

Декларація про доходи — хто з військових має подати

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 19:44
Електронне декларування у 2026 році — хто з військовослужбовців має подавати
Гроші в кишені. Фото: Новини.LIVE

В Україні частина населення вже декларує свої доходи за 2025 рік. Попри те, що для деяких військовослужбовців діє відтермінування, окремим категоріям захисників все ж треба подати декларації у встановлені строки.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України

Читайте також:

Декларації для військовослужбовців

У відомстві нагадали, що процес подання щорічних декларацій за минулий рік розпочався з 1 січня 2026 року. Задекларувати свої доходи громадяни повинні до 1 квітня. Але для більшості військовослужбовців ЗСУ все ще відстрочка на подання декларацій через воєнний стан.

Втім, у чинному законодавстві є винятки. Навіть в умовах воєнного стану декларувати свої доходи мають посадові та службові особи, які працюють на оборону. Це стосується: 

  • міністрів та їхніх заступників; 
  • військовослужбовців, які служать в апараті Міноборони (включаюи осіб у відряджені);
  • членів військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій;
  • військовослужбовців з ТЦК та СП (крім осіб рядового складу підрозділів охорони);
  • військовослужбовців та посадових осіб, які беруть пряму учать у закупівлях товарів, послуг оборонного призначення або контролюють їхню якість. 

Підкреслюється, що подання декларацій для вказаних вище осіб — обов’язкова вимога навіть під час воєнного стану.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі українці за будь-яких умов повинні подавати декларацію про доходи. Йдеться, зокрема, про ФОП на загальній системі оподаткування, а також тих, хто займається незалежною професійною діяльністю.

Раніше ми розповідали, що військовослужбовці ЗСУ щомісяця отримують від держави грошове забезпечення. Відомо, яким буде базовий рівень виплат у лютому. Ще писали, скільки зароблятимуть курсанти у 2026 році. Декому з них можуть призначати підвищені виплати. 
 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
