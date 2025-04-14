Выплаты для военных — кто имеет право на дополнительную сумму в 6 тыс. грн

Человек в военной форме держит деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Семьи украинских защитников имеют право на денежные компенсации от государства в размере до 6 тыс. грн. Разные суммы выплат в зависимости от региона предоставляют за наем (аренду) жилья.

Об особенностях назначения такой помощи сообщает "Юридический советник для ВПЛ".

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Какие условия предоставления компенсаций за аренду жилья

Согласно обновленным правилам, компенсации за аренду жилья предусмотрены для граждан:

принимавших участие в мероприятиях по обеспечению обороны страны, защите населения и интересов государства в результате военной агрессии РФ: мобилизованным после 24 февраля 2022 года, которые на момент аренды жилья были уволены со службы, однако не имели статуса УБД; представителям полиции, которые на момент найма жилья были уволены со службы, без статуса УБД;

участникам боевых действий, где основанием получения статуса указан пункт 19 часть 1 статья 6 "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

гражданам, имеющим инвалидность вследствие войны, где в удостоверении основанием получения статуса указан пункт 11 часть 2 статья 7 закона.

Также нужно соответствовать одному из следующих условий:

есть в собственности поврежденное или уничтоженное в результате боевых действий жилье, при условии, что данные внесены в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества или органами местного самоуправления подано подтверждение данного факта;

есть жилье, расположенное в оккупированных районах или где продолжаются боевые действия;

проходят реабилитацию амбулаторно на расстоянии более 15 км от адреса проживания.

Размер компенсаций в 2025 году

Соответствующие компенсации назначают один раз с даты обращения на срок действия договора, однако не более шести месяцев. Ежемесячный размер зависит от региона и не может превышать:

в г. Днепр, Киев, Львов, Одесса — двух прожиточных минимумов (в 2025 году — 6 056 грн);

в областных центрах — 1,5 прожиточного минимума (4 542 грн);

в остальных населенных пунктах — одного прожиточного минимума (3 028 грн).

Для того, чтобы оформить компенсацию, нужно обратиться в:

структурное подразделение, на которое возложены функции по вопросам ветеранской политики;

Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) независимо от места регистрации.

Ранее мы писали, что военнослужащие имеют право на денежную помощь за ранения. В оформление выплаты внесли изменения, максимально упростив процедуру.

Также мы сообщали о том, что родные погибших ветеранов войны имеют право на повышение к пенсии. Размер составляет 25% от прожиточного минимума, то есть 590 грн.