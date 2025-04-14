Выплаты для военных — кто имеет право на дополнительную сумму в 6 тыс. грн

Некоторым военным дают дополнительно до 6 тыс. грн — детали
Семьи украинских защитников имеют право на денежные компенсации от государства в размере до 6 тыс. грн. Разные суммы выплат в зависимости от региона предоставляют за наем (аренду) жилья.
Об особенностях назначения такой помощи сообщает "Юридический советник для ВПЛ".
Какие условия предоставления компенсаций за аренду жилья
Согласно обновленным правилам, компенсации за аренду жилья предусмотрены для граждан:
- принимавших участие в мероприятиях по обеспечению обороны страны, защите населения и интересов государства в результате военной агрессии РФ: мобилизованным после 24 февраля 2022 года, которые на момент аренды жилья были уволены со службы, однако не имели статуса УБД; представителям полиции, которые на момент найма жилья были уволены со службы, без статуса УБД;
- участникам боевых действий, где основанием получения статуса указан пункт 19 часть 1 статья 6 "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";
- гражданам, имеющим инвалидность вследствие войны, где в удостоверении основанием получения статуса указан пункт 11 часть 2 статья 7 закона.
Также нужно соответствовать одному из следующих условий:
- есть в собственности поврежденное или уничтоженное в результате боевых действий жилье, при условии, что данные внесены в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества или органами местного самоуправления подано подтверждение данного факта;
- есть жилье, расположенное в оккупированных районах или где продолжаются боевые действия;
- проходят реабилитацию амбулаторно на расстоянии более 15 км от адреса проживания.
Размер компенсаций в 2025 году
Соответствующие компенсации назначают один раз с даты обращения на срок действия договора, однако не более шести месяцев. Ежемесячный размер зависит от региона и не может превышать:
- в г. Днепр, Киев, Львов, Одесса — двух прожиточных минимумов (в 2025 году — 6 056 грн);
- в областных центрах — 1,5 прожиточного минимума (4 542 грн);
- в остальных населенных пунктах — одного прожиточного минимума (3 028 грн).
Для того, чтобы оформить компенсацию, нужно обратиться в:
- структурное подразделение, на которое возложены функции по вопросам ветеранской политики;
- Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) независимо от места регистрации.
Ранее мы писали, что военнослужащие имеют право на денежную помощь за ранения. В оформление выплаты внесли изменения, максимально упростив процедуру.
Также мы сообщали о том, что родные погибших ветеранов войны имеют право на повышение к пенсии. Размер составляет 25% от прожиточного минимума, то есть 590 грн.
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