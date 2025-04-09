Для військових спростили оформлення виплат при пораненні — Сирський озвучив деталі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовці, які зазнали поранення під час виконання бойових завдань, мають право на грошову допомогу. Однак оформити виплати до сьогодні було досить складно, й захисникам нерідко доводилося навіть судитися, щоб отримати кошти. Зараз цю процедуру максимально спростили.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в розмові з LB.ua.

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За даними видання, чимало захисників скаржаться, що в Силах оборони наразі існують проблеми з виплатами при пораненні, а також при загибелі військового. Щоб отримати гроші, людям нерідко доводиться звертатися до суду.

"Проблеми з виплатами коштів за поранення, в основному, лежать в бюрократичній площині", — говорить Олександр Сирський.

Головнокомандувач пояснив, що для отримання виплат необхідно надати чимало документів, які підтверджують обставини поранення та його важкість. Крім того, військовослужбовцю необхідно пройти курс лікування та реабілітації — про це також мають бути відповідні довідки.

Щоб цей процес максимально спростити, було прийнято рішення запровадити вертикаль служби соціального супроводу, починаючи з бригад і завершуючи Генштабом. За словами Сирського, цей проєкт показав свою ефективність — кількість звернень щодо проблем з оформленням виплат при пораненні значно зменшилась.

"Тому тут питання не в грошах, питання — в процедурах", — наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Як працює система соціального супроводу військовослужбовців

Про створення системи соціального супроводу Міноборони України заявило у серпні 2024 року. Рішення передбачає створення системи підтримки, яка забезпечуватиме військовослужбовців та їхніх рідних всебічною допомогою.

Основні завдання служб:

супровід поранених, в тому числі через надання їм допомоги у питаннях направлення та проходження військово-лікарських комісій та медико-соціальних лікарських комісій, підтримка комунікації з членами їх сімей;

супровід членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти та полонених та надання їм допомоги у питаннях реалізації належних пільг і гарантій;

сприяння в оформленні документів, необхідних для надання їм посвідчень, що підтверджують статус особи, на основі якого надаються відповідні пільги та компенсації;

участь у заходах супроводження або підтримки тих, хто звільняється зі служби.

Уповноважені особи служб супроводу мають виявляти та оцінювати соціальні потреби військовослужбовців та уточнювати інформацію у закладах охорони здоров’я про потреби поранених та хворих.

Раніше ми розповідали, на які виплати можуть розраховувати військовослужбовці під час лікування та реабілітації.

Також дізнавайтеся, як військовослужбовцю отримати виплати при пораненні.