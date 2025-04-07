Грошове забезпечення в армії — хто отримує максимальні надбавки

Грошове забезпечення у ЗСУ — які розміри надбавок у квітні
У Збройних силах України грошове забезпечення військовослужбовців складається з кількох частин: посадового окладу, винагород, премій та надбавок. Відомо, у якому розмірі нараховують доплати у квітні 2025 року.
Це прописано в наказі №260 Міноборони щодо порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ.
Розміри надбавок до окладів в армії у 2025 році
Грошове забезпечення військових є гарантованими державою виплатами, що стимулюють кваліфіковані військові кадри. Воно визначається залежно від посади, звання, тривалості, інтенсивності та умов служби, кваліфікації.
У 2025 році мінімальний розмір грошового забезпечення становить 20,13 тис. грн.
Також військовослужбовцям нараховують надбавки до окладів. Зокрема, йдеться про надбавки за особливості проходження служби, за службу в силах спецоперацій, за кваліфікацію, за виконання функцій держексперта з питань таємниць, за роботу в умовах режимних обмежень, за почесні звання, за донорство, за науковий ступінь та вчене звання.
Розміри додаткового щомісячного забезпечення можуть суттєво різнитися. Зокрема, до 100% від посадового окладу нараховують за особливості проходження служби. Цьогоріч більшість отримає таку надбавку у розмірі 65%, проте є категорії, яким призначають більший розмір. Зокрема, 68% нараховують за службу у підземних умовах. А також:
- 78% — для наземних авіаційних спеціалістів, наземного інженерно-технічний складу безпеки польотів;
- 81% — інструкторам навчальних центрів, полігонів;
- 84,5% — для екіпажів танків, обслуговування самохідних пускових установок ЗРК;
- 87,8% — для водолазів;
- 100% — для снайперів.
Також передбачена надбавка за службу в силах спецоперацій до 100% прожиткового мінімуму працездатної особи на початок січня відповідного року (у 2025 році — 3028 грн).
Доплата за кваліфікацію призначається у розмірі від 3% до 10% від посадового окладу. Водночас, надбавка за кваліфікаційну категорію бійців медичного і фармацевтичного складу становить від 3% до 11% від окладу.
Розмір доплати за виконання функцій держексперта з питань таємниць становить 20% від окладу.
Надбавка за роботу в умовах режимних обмежень коливається від 10% до 60% від окладу.
Доплата за безперервний стаж на шифрувальній роботі становить від 10-20% від окладу.
Розмір надбавки за почесні звання — 10-15% від окладу, за спортивні звання 5-10% від окладу.
Надбавка військовим-донорам з-поміж строковиків і курсантів (якщо двічі за рік здали кров у максимальній дозі) дорівнює 25% грошового забезпечення.
Також передбачені доплати за науковий ступінь та вчене звання: від 5% до 10%.
Окрім того, передбачена винагорода військовим, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту від 10% до 60% від окладу.
Найвищі доплати в армії
Деякі військові під час воєнного стану одержують найвищі одноразові винагороди:
- 30 тис. грн — ті, хто виконує бойові завдання поза межами зони бойових дій;
- 50 тис. грн — ті особи, які відповідають за управління військами;
- 100 тис. грн — ті, хто безпосередньо виконує завдання у зоні бойових дій.
Премію нараховують за наказом командира відповідно до особистого внеску військових у загальні результати служби. Проте за наявності доган вона може зменшуватися і виплачуватися від 50% до 90% від суми.
Раніше ми писали про те, як обраховується додаткова нагорода за участь у бойових діях чи виконання спецзавдань у ЗСУ. Таку винагороду нараховують не за місяць, а за кожен день.
Також ми повідомляли про те, чи відбулися зміни у виплатах військовим в армії у квітні 2025 року. Зокрема, передбачені винагороди від 30 до 100 тис. грн.
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