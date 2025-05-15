Пенсии для беженцев — кто и почему может потерять выплаты за рубежом

Мужчина пожилого возраста. Фото: Freepik

Некоторым украинским гражданам, которые нашли спасение от войны за рубежом, могут перестать начислять пенсии. Это может произойти в случае игнорирования требования о прохождении процедуры идентификации.

Это прописано в правительственном постановлении № 299 от 11 февраля 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Когда украинцы за рубежом могут потерять пенсии

Речь идет о постановлении под названием "О некоторых особенностях выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания) и страховых выплат по страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности". Документ внес изменения в требования о необходимости прохождения физической идентификации.

Согласно им, для получения пенсий граждане, выехавшие за границу, должны один раз в год подтверждать свою личность. Такая процедура должна происходить ежегодно до 31 декабря. Ранее соответствующее требование предусматривало обращение в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) или государственный "Ощадбанк" раз в полгода.

В связи с этим украинцы могут потерять выплаты, если вовремя не пройдут физическую идентификацию.

В частности, пройти такую процедуру граждане могут по видеосвязи на портале электронных услуг ПФУ.

Другие причины потери выплат и как восстановить

Также существует еще несколько причин, позволяющих прекратить выплату пенсий украинцам, которые находятся за рубежом. В основном такое может произойти по решению суда, если ПФУ во время мониторинга обнаружил:

недостоверную информацию, из-за чего пенсия была назначена на основе ложных документов;

человек выехал за границу на постоянное проживание, кроме исключений в виде специальных международных соглашений;

в случае личного заявления пенсионера в случае переезда;

в случае признания человека пропавшим без вести;

в случае установления статуса пропавшего без вести при особых обстоятельствах;

если человек не пользовался средствами на карте шесть месяцев подряд.

В случае прекращения выплаты человек может отправить заявление и необходимые документы по почте в ПФУ, добавив:

копию паспорта гражданина;

заявление о возобновлении пенсии по спецформе;

копию документа, подтверждающего легальный статус (временная защита, статус беженца);

оригинал документа с подтверждением, что человек жив (должно выдать заграничное дипучреждение Украины).

После получения документов Пенсионный фонд должен возобновить выплаты в течение десяти дней.

Ранее мы сообщали, что некоторые украинки имеют возможность получить пенсию досрочно. В двух случаях они могут воспользоваться соответствующим правом с 50 лет.

Также писали о возможности пенсионерам получить доплату за сверхстаж. Согласно правилам, в этом году предоставляется дополнительно 1% от минимальной пенсии по возрасту.