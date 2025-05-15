Пенсии для беженцев — кто и почему может потерять выплаты за рубежом

Некоторым украинцам грозит потеря пенсий — как избежать
Некоторым украинским гражданам, которые нашли спасение от войны за рубежом, могут перестать начислять пенсии. Это может произойти в случае игнорирования требования о прохождении процедуры идентификации.
Это прописано в правительственном постановлении № 299 от 11 февраля 2025 года.
Когда украинцы за рубежом могут потерять пенсии
Речь идет о постановлении под названием "О некоторых особенностях выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания) и страховых выплат по страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности". Документ внес изменения в требования о необходимости прохождения физической идентификации.
Согласно им, для получения пенсий граждане, выехавшие за границу, должны один раз в год подтверждать свою личность. Такая процедура должна происходить ежегодно до 31 декабря. Ранее соответствующее требование предусматривало обращение в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) или государственный "Ощадбанк" раз в полгода.
В связи с этим украинцы могут потерять выплаты, если вовремя не пройдут физическую идентификацию.
В частности, пройти такую процедуру граждане могут по видеосвязи на портале электронных услуг ПФУ.
Другие причины потери выплат и как восстановить
Также существует еще несколько причин, позволяющих прекратить выплату пенсий украинцам, которые находятся за рубежом. В основном такое может произойти по решению суда, если ПФУ во время мониторинга обнаружил:
- недостоверную информацию, из-за чего пенсия была назначена на основе ложных документов;
- человек выехал за границу на постоянное проживание, кроме исключений в виде специальных международных соглашений;
- в случае личного заявления пенсионера в случае переезда;
- в случае признания человека пропавшим без вести;
- в случае установления статуса пропавшего без вести при особых обстоятельствах;
- если человек не пользовался средствами на карте шесть месяцев подряд.
В случае прекращения выплаты человек может отправить заявление и необходимые документы по почте в ПФУ, добавив:
- копию паспорта гражданина;
- заявление о возобновлении пенсии по спецформе;
- копию документа, подтверждающего легальный статус (временная защита, статус беженца);
- оригинал документа с подтверждением, что человек жив (должно выдать заграничное дипучреждение Украины).
После получения документов Пенсионный фонд должен возобновить выплаты в течение десяти дней.
Ранее мы сообщали, что некоторые украинки имеют возможность получить пенсию досрочно. В двух случаях они могут воспользоваться соответствующим правом с 50 лет.
Также писали о возможности пенсионерам получить доплату за сверхстаж. Согласно правилам, в этом году предоставляется дополнительно 1% от минимальной пенсии по возрасту.
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