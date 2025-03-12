Выплаты в марте — кто и где сможет получить гранты

Некоторым украинцам выплатят по 180 тыс. грн — условия программы
Украинцы могут зарегистрироваться на выплаты от Благотворительной организации "СОС Дитячі містечка України" в марте 2025 года. Деньги предоставят по проекту "Социально-экономическое укрепление уязвимых украинских семей".
Об этом говорится в сообщении организаторов в социальной сети Facebook.
Условия программы помощи
Как отмечается, благотворители реализуют программу при финансировании Федерального Министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). Она направлена на поддержку предпринимательства в Украине, а деньги предоставят на обучение.
"Поможем вам сделать первые шаги к предпринимательству и реализовать собственный потенциал. Важно: предусмотрено обязательное обучение с возможностью получения гранта на бизнес", — сообщают организаторы.
В программе смогут принять участие такие области:
- Киевская;
- Полтавская;
- Львовская.
Приобщиться к проекту смогут:
- домохозяйства с детьми, которые живут или зарегистрированы как внутренние переселенцы в указанных регионах;
- неполные семьи с несовершеннолетними детьми (многодетные, неполные, лица с инвалидностью);
- приемные семьи/опекунские семьи/детские дома семейного типа.
Как подать заявку для участия в проекте
Тем, кто зарегистрируется в программе, предоставят возможность получить знания и денежную помощь для развития бизнеса. По условиям программы предусмотрены:
- дистанционное обучение от квалифицированных специалистов;
- консультации экспертов/менторское сопровождение
- денежная помощь в почти 180 тыс. грн на развитие бизнеса.
Подать заявку на участие в грантовом проекте можно, заполнив онлайн-форму.
Регистрация продлится до 16 марта включительно, а начнется обучение уже с 17 марта.
Напомним, для предпринимателей доступны гранты до 5 тыс. долларов от гуманитарной организации People in Need Ukraine Чехии. Выплаты получат те, кто хочет развивать собственный бизнес.
Также мы сообщали, что организация "Help — Hilfe zur Selbsthilfe" открыла регистрацию на оказание помощи для пострадавших во время войны предпринимателей. Им выплатят по 3 тыс. евро в марте этого года.
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