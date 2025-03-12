Выплаты в марте — кто и где сможет получить гранты

Долларовые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы могут зарегистрироваться на выплаты от Благотворительной организации "СОС Дитячі містечка України" в марте 2025 года. Деньги предоставят по проекту "Социально-экономическое укрепление уязвимых украинских семей".

Об этом говорится в сообщении организаторов в социальной сети Facebook.

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Условия программы помощи

Как отмечается, благотворители реализуют программу при финансировании Федерального Министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). Она направлена на поддержку предпринимательства в Украине, а деньги предоставят на обучение.

"Поможем вам сделать первые шаги к предпринимательству и реализовать собственный потенциал. Важно: предусмотрено обязательное обучение с возможностью получения гранта на бизнес", — сообщают организаторы.

В программе смогут принять участие такие области:

Киевская;

Полтавская;

Львовская.

Приобщиться к проекту смогут:

домохозяйства с детьми, которые живут или зарегистрированы как внутренние переселенцы в указанных регионах;

неполные семьи с несовершеннолетними детьми (многодетные, неполные, лица с инвалидностью);

приемные семьи/опекунские семьи/детские дома семейного типа.

Как подать заявку для участия в проекте

Тем, кто зарегистрируется в программе, предоставят возможность получить знания и денежную помощь для развития бизнеса. По условиям программы предусмотрены:

дистанционное обучение от квалифицированных специалистов;

консультации экспертов/менторское сопровождение

денежная помощь в почти 180 тыс. грн на развитие бизнеса.

Подать заявку на участие в грантовом проекте можно, заполнив онлайн-форму.

Регистрация продлится до 16 марта включительно, а начнется обучение уже с 17 марта.

Напомним, для предпринимателей доступны гранты до 5 тыс. долларов от гуманитарной организации People in Need Ukraine Чехии. Выплаты получат те, кто хочет развивать собственный бизнес.

Также мы сообщали, что организация "Help — Hilfe zur Selbsthilfe" открыла регистрацию на оказание помощи для пострадавших во время войны предпринимателей. Им выплатят по 3 тыс. евро в марте этого года.