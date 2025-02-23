Надбавка к пенсиям 2025 — кому из пенсионеров будут платить от 3 до 10 тыс. гривен

Некоторым пенсионерам будут платить надбавки — что нужно
Украинским пенсионерам, которые отпразднуют юбилеи в 2025 году, будут выплачивать единовременную материальную помощь. Размер выплат составляет до 10 тыс. грн.
Соответствующая программа действует в городе Мукачево, что в Закарпатской области, сообщает Мукачевский городской совет.
Кому из пенсионеров будут доплачивать в 2025 году
Финпомощь будет предоставляться в зависимости от возраста. Например:
- когда пенсионеру исполнится 85 лет ему выплатят 3 тыс. грн;
- 90 лет — 5 тыс. грн;
- 95 лет — 7 тыс. грн;
- 100 лет и более — 10 тыс. грн.
Деньги пенсионеры получат не сразу, а лишь через три месяца после того, как отпразднуют юбилей. Таким образом власти некоторых украинских городов пытаются поддержать пенсионеров и тех, кто находится в сложных жизненных ситуациях.
Украинцам доплатят более 500 грн к пенсии — кто имеет право в 2025 году
Уже в марте доплаты до 570 грн начислят пенсионерам, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет. В зависимости от возраста, украинцам начислят:
- 300 грн — если исполнилось 70 лет;
- 456 грн — пенсионерам в возрасте от 75 до 79 лет;
- 570 грн — украинцам, которым исполнилось 80 лет и более.
Такие компенсационные доплаты являются ежемесячными, они относятся к перерасчетам, не требующим личного обращения граждан.
К слову, украинцы должны выходить на пенсию, когда достигнут 60, 63 или 65 лет. Но если получить пенсионное удостоверение позже — выплаты будут больше.
Также мы писали, что пенсионеры получают дополнительно по 944 грн. Речь идет о доле 40% от прожиточного минимума для тех, кто потерял трудоспособность, для одиноких граждан.
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