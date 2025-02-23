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Деяким пенсіонерам платитимуть надбавки — що потрібно

23 лютого 2025 11:00
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Надбавка до пенсій 2025 — кому з пенсіонерів платитимуть від 3 до 10 тис. гривень
Пенсіонерка відпочиває на лавці. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Українским пенсіонерам, які святкуватимуть ювілеї у 2025 році, виплачуватимуть одноразову матеріальну допомогу. Розмір виплат становить до 10 тис. грн.

Відповідна програма діє у місті Мукачево, що у Закарпатській області, повідомляє Мукачівська міська рада.

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Фіндопомога надаватиметься залежно від віку. Наприклад:

  • коли пенсіонеру виповниться 85 років йому виплатять 3 тис. грн;
  • 90 років — 5 тис. грн;
  • 95 років — 7 тис. грн;
  • 100 років і більше — 10 тис. грн.

Гроші пенсіонери отримають не одразу, а лише за три місяці після того, як відсвяткують юввілей. Таким чином влада деяких українських міст намагається підтримати пенсіонерів та тих, хто перебуває у складних життєвих ситуаціях.

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Вже у березні доплати до 570 грн нарахують пенсіонерам, яким виповнилося 70, 75 та 80 років. Залежно від віку, українцям нарахують:

  • 300 грн — якщо виповнилося 70 років;
  • 456 грн — пенсіонерам у віці від 75 до 79 років;
  • 570 грн — українцям, яким виповнилося 80 років і більше. 

Такі компенсаційні доплати є щомісячними, вони належать до перерахунків, що не вимагають особистого звернення громадян.

До слова, українці повинні виходити на пенсію, коли досягнуть 60, 63 або 65 років. Та якщо отримати пенсійне посвідчення пізніше — виплати будуть більшими. 

Також ми писали, що пенсіонери отримують додатково по 944 грн. Йдеться про частку 40% від прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність, для самотніх громадян.

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