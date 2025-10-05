Пенсії у 2026 році — хто з українців зможе розраховувати на підвищення у 2,3 тис. грн

Люди похилого віку. Фото: Freepik

Український уряд у проєкті Державного бюджету пропонує переглянути розмір мінімальної та максимальної пенсії наступного року. Так, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб планують підвищити на 234 грн, а це означатиме, що на стільки ж підвищиться мінімальна виплата, а максимальний розмір пенсії зросте на понад 2 тис. грн.

Про це свідчать дані, прописані у законопроєкті №14000 "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

Нові рівні показників для соцвиплат у 2026 році

Так, згідно з проєктом Держбюджету очікується зміна ключових показників, від яких залежать соціальні виплати.

Уперше з 2024 року планують оновити рівень прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Йдеться про такі розміри показників на 2026 рік:

Мінімальна заробітна плата — з нинішніх 8 тис. грн до 8,65 тис. грн (більше на 8%). Загальний прожитковий мінімум — з чинних 2,92 тис. грн до 3,2 тис. грн (зростання на 9,9%). Прожитковий мінімум для працездатних осіб — з нинішніх 3,03 тис. грн до 3,33 тис. грн (більше на 9,9%). Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб — з чинних 2,36 тис. грн до 2,59 тис. грн (вище на 9,9%).

Зміна рівня пенсії за віком у 2026 році

Таким чином, у разі ухвалення головного кошторису країни з відповідними пропозиціями, зміниться рівень мінімальної пенсії українців, адже він дорівнює рівню прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Наступного року найменший можливий розмір пенсії громадян зросте на 234 грн, до 2,59 тис. грн.

Водночас, на найбільше підвищення пенсійної виплати зможуть розраховувати ті, хто має право на максимальні розміри виплат. Норми законодавства обмежують максимальну пенсію десятьма прожитковими мінімумами. З огляду на це, найбільша пенсія в Україні разом із можливими доплатами може зрости на понад 2,34 тис. грн, до 25,95 тис. грн з 2026 року.

Проте максимальні пенсії для посадовців наступного року також будуть обмежені спеціальними коефіцієнтами, що застосовуються до тієї частини пенсії, що перевищуватиме десять прожиткових мінімумів.

Згідно з проєктом Бюджетної декларації на подальші роки, очікується зміна розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальної пенсії за віком). Уряд прогнозує зростання показника до такого рівня:

у 2027 році — до 2,7 тис. грн;

у 2028 році — до 2,8 тис. грн.

