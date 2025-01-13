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Некоторых украинцев лишат пенсий в 2025 году — кто в списке

13 января 2025 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине - кому грозит потеря выплат в 2025 году
Женщины пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В 2025 году по ряду причин пенсионерам могут прекратить начисление выплат. В связи с ограниченными возможностями бюджета будет происходить более тщательная проверка граждан в праве на социальные выплаты.

Это предусмотрено законом "О Государственном бюджете-2025".

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Согласно статье 40 закона "О Госбюджете", должны прекратиться выплаты для части пенсионеров, которые получили статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до 24 февраля 2022 года. Средства на счете будут блокированы, если:

  • граждане не пройдут обязательную физическую идентификацию в банке;
  • в течение длительного времени будет отсутствовать движение по карте в виде снятия средств, перевода, безналичного расчета.

Но это не означает, что государство присвоит средства граждан. Деньги на блокированных счетах будут храниться до тех пор, пока человек не обратится с соответствующим заявлением в Ощадбанк или Пенсионный фонд, где состоится идентификации личности.

Восстановление и выплата пенсионных средств для таких переселенцев осуществляются в порядке, установленном правительством.

Также пенсионерам могут перестать начислять пенсию в 2025 году, в соответствии со ст. 49 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", если во время верификации по госреестрам окажется, что пенсия была назначена на основе документов, содержащих ложные данные.

Согласно законодательству, прекратится начисление выплат пенсионерам за пределами Украины на период проживания, если обнаружится по реестрам их выезд, однако если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными парламентом. Также перестанут выплачивать пенсию, если гражданин сам напишет заявление о прекращении выплат в связи с проживанием за пределами страны.

Согласно закону, предусматривается прекращение выплаты пенсии в случае смерти пенсионера, признания пропавшим без вести, объявления умершим.

ПФУ прекращает начисление выплат, если пенсионер не получал назначенную пенсию в течение шести месяцев.

Есть и другие ситуации, предусмотренные законом. В частности, когда завершается обучение ребенка, получающего пенсию в связи с потерей кормильца, в случае трудоустройства гражданина, которому выплачивают пенсию по выслуге лет, на должность, которая дает право на пенсию за выслугу лет (например, учителя).

Как действовать в случае прекращения начисления пенсии

Граждане, которым прекратили начислять пенсии, могут в большинстве случаев возобновить выплаты. Для этого пенсионер должен обратиться лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда. Там необходимо:

  • предоставить документ, подтверждающий личность;
  • написать специальное заявление.

После рассмотрения обращения ПФУ и после выяснения обстоятельств прекращения выплат при условии устранения причин, которые к этому привели, должен возобновить выплаты в течение десятидневного периода.

Ранее мы рассказывали, что украинцам с сверхнормативным стажем, предусмотрены доплаты к пенсионным выплатам. Известно, кому предусмотрены надбавки в 700 гривен в этом году.

Также мы писали, что Кабмин намерен обновить старую систему пенсий. Ключевое изменение — процедура в исчислении размера выплат, к солидарной пенсии не будет применяться ограничение по размеру.

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