Выплаты на детей — где женщинам выплачивают от 25 тыс. до 40 тыс. грн

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые украинские женщины могут получить денежную помощь от 25 тыс. до 40 тыс. грн. Таким правом на дополнительную выплату наделены роженицы в одном из регионов.

Об этом говорится в сообщении Коммунального некоммерческого предприятия "Хорольская городская больница".

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Там отметили, что Национальная служба здоровья Украины заключила соглашение с больницей. Договор по пакету "Медицинская помощь при родах" предусматривает предоставление бесплатной и качественной медицинской помощи для появления малыша на свет.

Также Хорольский городской совет ввел одноразовую денежную помощь роженицам по социальной программе "Забота". В ее рамках можно получить:

40 тыс. грн — женщинам, зарегистрированным в Хорольской громаде;

25 тыс. грн — женщинам из других областей.

"Мы ждем вас в нашем родильном отделении, где вам будет оказана профессиональная акушерско-гинекологическая помощь в комфортных условиях. Наши специалисты работают, чтобы обеспечить вам безопасность, поддержку и теплую атмосферу в один из важнейших моментов вашей жизни", — говорится в сообщении.

Там указали адрес: г. Хорол, ул. М. Полонского 11/1.

Контактные номера телефонов: 380951196217; 3805362 33258.

Государственные выплаты при рождении ребенка

В 2025 году государство выплачивает средства родителям, несмотря на полномасштабную войну с Россией, за рождение ребенка. Как и в прошлом году, выплата составляет более 41 тыс. грн.

По правилам, помощь выплачивают несколькими траншами. А именно:

10,32 тыс. грн — единовременно;

по 860 грн — в течение трех лет ежемесячно.

Ранее мы писали, что украинцы могут подать заявки на финпомощь от международной неправительственной организации Дании. Речь идет о выплате 10,8 тыс. грн в одни руки, а максимально средства смогут получить пять человек в семье.

Также сообщалось, что международная гуманитарная организация Mercy Corps открыла регистрацию на предоставление финпомощи. Домохозяйство из пяти человек может получить более 50 тыс. грн.