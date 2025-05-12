Коммуналка в Украине — кому хотят разрешить не платить и почему

Деньги у женщины в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине граждан, которые владеют разрушенным или поврежденным жильем, хотят освободить от уплаты за услугу по управлению многоквартирными домами. Это будет касаться домов, которые были повреждены во время боевых действий и пока не пригодны для проживания.

Соответствующий законопроект №13155, в котором предлагаются изменения в некоторые законы Украины относительно начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и учет убытков в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества, зарегистрировали в Верховной Раде.

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Что известно

В пояснительной записке к документу отмечается, что сейчас в Украине поврежденное или разрушенное жилье есть у более трех миллионов граждан. Многие люди, потеряв дома, уехали за границу или переселились в более безопасные регионы. В связи с этим встал актуальный вопрос по оплате некоторых коммунальных услуг в таких зданиях.

Чтобы урегулировать ситуацию, депутатам предлагают освободить граждан от уплаты за управление домом в случае его разрушения или существенного повреждения в результате боевых действий, диверсий или террористических актов.

"Из-за отсутствия четкого законодательного урегулирования отдельные управляющие, председатели правлений ЖСК и ОСМД продолжают начислять плату за жилищную услугу и т.д., совладельцам/владельцам уничтоженного или поврежденного имущества. Учитывая вышеизложенное, целесообразным является урегулирование на законодательном уровне вопроса об освобождении собственников жилья от уплаты за услуги по управлению многоквартирным домом в случае его повреждения или разрушения, что привело к невозможности его дальнейшей эксплуатации", — говорится в документе.

В целом документ предусматривает:

остановку/возобновление начисления платы за коммунальные услуги и абонентское обслуживание;

остановка/возобновление начисления или перерасчета/корректировки платы за жилищную услугу по решению собрания совладельцев;

отказ от начисления платы за жилищно-коммунальные услуги лицам, имущество которых уничтожено и не подлежит восстановлению;

отмена налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка до принятия решения о такой льготе.

Оплату не будут начислять в период, когда эксплуатация дома невозможна, а также еще год после отмены военного положения. Факт повреждения или уничтожения имущества будет подтверждаться актами обследования специальных комиссий.

Напомним, часть украинцев может получить 50% скидки на оплату коммунальных услуг. Документы для оформления льготы подаются в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения.

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