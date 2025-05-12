Комуналка в Україні — кому хочуть дозволити не платити і чому

Гроші у жінки в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні громадян, які володіють зруйнованим або пошкодженим житлом, хочуть звільнити від сплати за послугу з управління багатоквартирними будинками. Це стосуватиметься будинків, які були пошкоджені під час бойових дій і наразі не придатні для проживання.

Відповідний законопроєкт №13155, у якому пропонуються зміни до деяких законів України щодо нарахування плати за житлово-комунальні послуги та облік збитків у зв'язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна, зареєстрували у Верховній Раді.

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Що відомо

В пояснювальній записці до документа зазначається, що зараз в Україні пошкоджене або зруйноване житло є у понад трьох мільйонів громадян. Багато людей, втративши домівки поїхали за кордон або переселилися у більш безпечні регіони. У зв’язку з цим постало актуальне питання щодо оплати деяких комунальних послуг в таких будівлях.

Щоб врегулювати ситуацію, депутатам пропонують звільнити громадян від сплати за управління будинком у разі його руйнування чи суттєвого пошкодження внаслідок бойових дій, диверсій або терористичних актів.

"Через відсутність чіткого законодавчого врегулювання окремі управителі, голови правлінь ЖБК та ОСББ продовжують нараховувати плату за житлову послугу тощо, співвласникам/власникам знищеного або пошкодженого майна. Враховуючи вищевикладене, доцільним є врегулювання на законодавчому рівні питання щодо звільнення власників житла від сплати за послуги з управління багатоквартирним будинком у випадку його пошкодження чи руйнування, що призвело до неможливості його подальшої експлуатації", — йдеться у документі.

Загалом документ передбачає:

зупинку/поновлення нарахування плати за комунальні послуги та абонентське обслуговування;

зупинка/поновлення нарахування або перерахунку/коригування плати за житлову послугу за рішенням зборів співвласників;

відмову від нарахування плати за житлово-комунальні послуги особам, майно яких знищено і не підлягає відновленню;

скасування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до прийняття рішення щодо такої пільги.

Оплату не нараховуватимуть в період, коли експлуатація будинку неможлива, а також ще рік після скасування воєнного стану. Факт пошкодження або знищення майна підтверджуватиметься актами обстеження спеціальних комісій.

Нагадаємо, частина українців може отримати 50% знижки на оплату комунальних послуг. Документи для оформлення пільги подаються у структурний підрозділ з питань соціального захисту населення.

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