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Некоторые украинцы получат 20 тыс. грн — условия программы

16 декабря 2024 11:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты для ВПЛ — где можно подать заявку на помощь в 20 тыс. грн
Кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинские внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить денежную помощь в размере 20 тыс. гривен. Выплаты для переселенцев предоставит благотворительный фонд "Волонтерская организация "Спілка Поруч".

Об этом говорится на странице фонда в соцсети Facebook.

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Условия участия в программе помощи

Как отмечается, фонд "Волонтерская организация "Спілка Поруч" реализует программу "Прихисток поруч", которая предусматривает предоставление дополнительной поддержки для переселенцев.

Кроме финансовой помощи, проект призван:

  • содействовать более быстрому трудоустройству;
  • помочь с устройством детей в школы или сады;
  • обеспечить гуманитарную поддержку (в частности: продукты, одежду, лекарства).

В фонде уточняют, что помощь оказывают на начальный этап, пока семьи-ВПЛ не адаптируются на новом месте и не найдут постоянный источник дохода.

Главные условия участия в программе:

  • желание внутренних переселенцев интегрироваться в среду в новом регионе;
  • активность в поиске работы.

Как ВПЛ получить выплаты

В фонде отмечают, что сумма в 20 тыс. гривен в основном рассчитана:

  • на покрытие расходов на переезд из районов, где продолжаются боевые действия;
  • оплату первых нескольких месяцев аренды нового жилья.

Для желающих получить такую денежную помощь — следует обратиться к представителям фонда:

  • через е-почту по ссылке;
  • по телефону: +380 (93) 349 8451.

Напомним, выплаты для ВПЛ могут быть отменены. Это может произойти, если у человека будет высокий уровень дохода и перестанет принадлежать к уязвимым категориям населения.

Также мы писали, что правительство положило начало новой программе "Зимова підтримка". В ее рамках можно будет получить единовременную финпомощь в размере 6,5 тыс. гривен.

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