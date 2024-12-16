Выплаты для ВПЛ — где можно подать заявку на помощь в 20 тыс. грн

Некоторые украинцы получат 20 тыс. грн — условия программы
Украинские внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить денежную помощь в размере 20 тыс. гривен. Выплаты для переселенцев предоставит благотворительный фонд "Волонтерская организация "Спілка Поруч".
Об этом говорится на странице фонда в соцсети Facebook.
Условия участия в программе помощи
Как отмечается, фонд "Волонтерская организация "Спілка Поруч" реализует программу "Прихисток поруч", которая предусматривает предоставление дополнительной поддержки для переселенцев.
Кроме финансовой помощи, проект призван:
- содействовать более быстрому трудоустройству;
- помочь с устройством детей в школы или сады;
- обеспечить гуманитарную поддержку (в частности: продукты, одежду, лекарства).
В фонде уточняют, что помощь оказывают на начальный этап, пока семьи-ВПЛ не адаптируются на новом месте и не найдут постоянный источник дохода.
Главные условия участия в программе:
- желание внутренних переселенцев интегрироваться в среду в новом регионе;
- активность в поиске работы.
Как ВПЛ получить выплаты
В фонде отмечают, что сумма в 20 тыс. гривен в основном рассчитана:
- на покрытие расходов на переезд из районов, где продолжаются боевые действия;
- оплату первых нескольких месяцев аренды нового жилья.
Для желающих получить такую денежную помощь — следует обратиться к представителям фонда:
- через е-почту по ссылке;
- по телефону: +380 (93) 349 8451.
Напомним, выплаты для ВПЛ могут быть отменены. Это может произойти, если у человека будет высокий уровень дохода и перестанет принадлежать к уязвимым категориям населения.
Также мы писали, что правительство положило начало новой программе "Зимова підтримка". В ее рамках можно будет получить единовременную финпомощь в размере 6,5 тыс. гривен.
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