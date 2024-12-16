Выплаты для ВПЛ — где можно подать заявку на помощь в 20 тыс. грн

Кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить денежную помощь в размере 20 тыс. гривен. Выплаты для переселенцев предоставит благотворительный фонд "Волонтерская организация "Спілка Поруч".

Об этом говорится на странице фонда в соцсети Facebook.

Читайте также:

Условия участия в программе помощи

Как отмечается, фонд "Волонтерская организация "Спілка Поруч" реализует программу "Прихисток поруч", которая предусматривает предоставление дополнительной поддержки для переселенцев.

Кроме финансовой помощи, проект призван:

содействовать более быстрому трудоустройству;

помочь с устройством детей в школы или сады;

обеспечить гуманитарную поддержку (в частности: продукты, одежду, лекарства).

В фонде уточняют, что помощь оказывают на начальный этап, пока семьи-ВПЛ не адаптируются на новом месте и не найдут постоянный источник дохода.

Главные условия участия в программе:

желание внутренних переселенцев интегрироваться в среду в новом регионе;

активность в поиске работы.

Как ВПЛ получить выплаты

В фонде отмечают, что сумма в 20 тыс. гривен в основном рассчитана:

на покрытие расходов на переезд из районов, где продолжаются боевые действия;

оплату первых нескольких месяцев аренды нового жилья.

Для желающих получить такую денежную помощь — следует обратиться к представителям фонда:

через е-почту по ссылке;

по телефону: +380 (93) 349 8451.

Напомним, выплаты для ВПЛ могут быть отменены. Это может произойти, если у человека будет высокий уровень дохода и перестанет принадлежать к уязвимым категориям населения.

Также мы писали, что правительство положило начало новой программе "Зимова підтримка". В ее рамках можно будет получить единовременную финпомощь в размере 6,5 тыс. гривен.