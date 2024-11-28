Фінансова допомога на дітей — як подати заявку на виплати

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Нещодавно уряд України запустив програму "Зимова підтримка", яка передбачає одноразову виплату 6500 гривень на кожну дитину для малозабезпечених родин та сімей внутрішньо переміщених осіб з дітьми або дорослими з інвалідністю І групи. Виплати будуть здійснені до кінця грудня 2024 року.

Про це розповідає BBC News Україна.

Читайте також:

Як отримати виплати

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що ці кошти надаються для допомоги родинам у придбанні теплого одягу, взуття та інших необхідних зимових речей для дітей. Однак не було уточнено, чи можна буде використати ці кошти на інші потреби, окрім зимового одягу.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, як отримати цю допомогу. Вона повідомила, що кошти автоматично надійдуть на карткові рахунки батьків більше ніж пів мільйона дітей, які відповідають умовам програми.

Заявки для отримання допомоги подавати не потрібно, оскільки інформація про родини вже є в державних реєстрах.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні багатодітні сім'ї, які виховують трьох і більше дітей, потребують особливого державного піклування. У 2024 році уряд пропонує ряд пільг та соціальних виплат для підтримки таких родин.

Ми також писали, що цього року до Дня Святого Миколая у Львові грошові виплати отримають діти загиблих військових. Кожна дитина отримає по 10 тисяч гривень.