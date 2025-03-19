Клиенты Ощадбанка имеют проблемы с прохождением проверки — детали

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "Ощадбанка", которые находятся на оккупированной территории, столкнулись с трудностями относительно возможности подтверждения личности онлайн для дальнейшего пользования картой. Как оказалось, в финучреждении образовалась очередь до июня 2025 года из желающих пройти видеоидентификацию.

Об этом говорится в сообщении на портале "Минфин" в разделе отзывов.

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В одном из сообщений женщина, которая оказалась в оккупации, отметила, что не может месяцами восстановить доступ к своему счету в Ощадбанке, где лежит ее законная пенсия.

"Сначала банк по своему усмотрению блокирует счет, потому что по нему не было расходных операций 6+ месяцев. Не интересует, что я в оккупации и просто не могу использовать его... Иду на видеозвонок, где мне устраивают допрос, для чего мне это, меняют номер телефона (по моей просьбе), спрашивают где я, кто я, поднесите паспорт ближе-дальше, да пусть бы, все, что попросите. Счастливую меня отпускают, говорят пробуйте через сутки", — рассказала она.

Однако после якобы успешного прохождения видеоидентификации и обещания восстановить доступ к средствам она получила сообщение, что проверки было недостаточно, поэтому должна прийти в отделение. Женщина объяснила, что это сделать невозможно, поэтому после длительного общения с представителями банка договорились на повторное прохождение видеоидентификации, на которое не успела вовремя присоединиться. После этого ей назначили новую дату, которую придется ждать до лета в порядке очереди.

"После десятитысячного обращения с просьбой помочь мне все же смогли сформировать ссылку на видеозвонок, на 12 июня... Просто опускаются руки. Более 40 лет страхового стажа, что бы насобирать на ту мизерную пенсию, которую ты еще и не можешь получить...", — добавила клиентка.

Скриншот. Источник: Минфин

Подробнее об идентификации в Ощадбанке

Клиентам банка предоставлена возможность прохождения идентификации через видеозвонок в контакт-центр банка. Этим правом могут воспользоваться именно те граждане, которым ограничили доступ к счетам, а физически не могут попасть в отделение.

В банке утверждают, что процедуру сделали максимально простой, ведь для подтверждения своей личности достаточно лишь согласовать время и дату назначения видеозвонка.

Для звонка нет необходимости вводить персональную информацию или реквизиты платежных карт.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке обновили правила денежных переводов с карт. Несмотря на неудобства для клиентов, в банке уверяют, что действуют для усиления защиты средств.

Также мы сообщали, что клиенты Ощадбанка должны предоставить повторно персональные данные в рамках требования Национального банка. Речь идет об обязательной актуализации информации.