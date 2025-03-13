В Ощадбанке предупредили о проблемах со льготами УБД — что надо знать

Банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Участник боевых действий (УБД) рассказал о многолетней проблеме с доступом к личному кабинету государственного "Ощадбанка", где без его ведома открыли счет для зачисления монетизированных льгот на коммунальные услуги. В финучреждении объяснили, с чем могут быть связаны трудности.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

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Подробнее о проблеме с доступом к льготам в Ощадбанке

Как рассказал военный, без его ведома Пенсионный фонд начал начислять средства УБД на счет в Ощадбанке, хотя именно этот банк не выбирал. Также ему за несколько лет по неизвестным причинам не удалось ни разу войти в личный кабинет, куда начисляются льготы за коммуналку. В связи с этим попросил перевести все накопленные деньги на счет в ПриватБанк.

"Обращаюсь к Вам с наболевшей проблемой. К сожалению, ни разу с момента введения монетизации ком.услуг мне не удавалось войти в личный кабинет и ознакомиться с функционалом и проверить показатели.... Если вы зайдете в личные сообщения, я оставил вам скриншот переписки с работницей Ощада-онлайн. Корректные ответы, которые точно указывают на ту самую упомянутую мной совковость и "доступность" для людей... Прошло три года. Еще через 10 лет, видимо, у вас появится возможность онлайн-услуг, таких как заказ карты или проверка баланса существующего счета без физической карты", — говорится в обращении.

Причины проблем с доступом к средствам в банке

Работник главного офиса Ощадбанка объяснил, почему именно автоматически был открыт счет в этом банке и в чем может быть причина с отсутствием доступа к личному кабинету.

По его словам, счет для зачисления льгот в банке открывает Пенсионный фонд по умолчанию, если вместе с пакетом документов человек не предоставил реквизиты банковского счета. Однако есть возможность изменить счет.

"Очевидно, вы реквизиты счета не предоставляли. Поэтому теперь вы можете обратиться с заявлением в тот же ПФУ и получать в дальнейшем эти средства на тот счет, который сами укажете", — сообщил сотрудник банка.

Невозможность доступа онлайн может возникнуть тогда, когда не был указан финансовый номер телефона, из-за этого банку некуда прислать код подтверждения входа.

"Более точную причину вам смогут предоставить в нашем контакт-центре, все проверив. И относительно последнего, то так это не работает. Банк не может перечислить эти средства на другой счет", — добавили в финучреждении.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в FB

Ранее мы рассказывали, что клиенты Ощадбанка посоветовали блокировать счета по другому принципу. Считают, что финучреждение могло бы существенно помочь в борьбе с мошенничеством в Украине.

Еще в банке сообщали, что делать беженцам в случае окончания срока действия карт. Там объяснили, что клиентам доступен расчет старыми картами даже за пределами страны.