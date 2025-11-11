Выплаты для пенсионеров — кто и где получит помощь от УВКБ ООН

Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

В ноябре в одном из украинских регионов некоторые пенсионеры, люди с инвалидностью и семьи с детьми смогут получить многоцелевую денежную помощь от Представительства в Украине Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Выплаты предусмотрены для оказания поддержки на трехмесячный период.

Подробнее о денежной помощи УВКБ ООН

УВКБ ООН продолжает реализовывать программу помощи в Сумской области. На этой неделе выездные бригады работают в ряде населенных пунктов в регионе. В частности, на 12 ноября записаться на финпомощь могут жители города Ромны.

Выплаты доступны уязвимым категориям из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и граждан, которые выезжали за границу из-за военных действий, однако вернулись домой.

Согласно правилам программы, ВПЛ смогут получить деньги, если срок их перемещения не превышает полгода. Весомым условием также является отсутствие аналогичной помощи от других фондов за последние три месяца. Соответствующее требование также распространяется на граждан, которые вернулись из-за границы или других регионов на свое постоянное место жительства в Ромны.

По информации организаторов, средства смогут получить такие группы граждан:

неполные семьи с несовершеннолетними детьми и лицами пожилого возраста от 55 лет;

домохозяйства, которые возглавляют пожилые люди;

семьи, где пожилые люди самостоятельно воспитывают малолетних детей;

домохозяйства, где есть лица с тяжелыми болезнями и группами инвалидности.

Организаторы будут обращать внимание на финансовое состояние граждан: доход на одного члена семьи должен быть меньше 5,4 тыс. грн/месяц.

Сумма финпомощи и список документов

Размер помощи от УВКБ ООН составит для каждого в семье 10,8 тыс. грн. Выплаты рассчитаны в сумме 3,6 тыс. грн на три месяца.

Подать заявки на помощь в городе Ромны на среду, 12 ноября, можно будет, предварительно записавшись по телефону: 063 182 68 38. После этого граждан пригласят по адресу приема: ул. Соборная, 13 (часы работы: 11:00 — 16:00).

Во время физической регистрации должны прибыть все члены семьи, кроме маломобильных. Необходимо заранее собрать пакет документов:

паспорт, идентификационный код;

свидетельство о рождении (на всех детей);

номер банковской карты;

справку о категории уязвимости;

контактный номер телефона;

справку переселенца.

