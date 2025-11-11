Відео
Україна
Деякі пенсіонери отримають виплати від УВКБ ООН — подробиці

Деякі пенсіонери отримають виплати від УВКБ ООН — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 08:00
Оновлено: 09:10
Виплати для пенсіонерів — хто і де отримає допомогу від УВКБ ООН
Люди похилого віку. Фото: Freepik

У листопаді в одному з українських регіонів деякі пенсіонери, люди з інвалідністю та родини з дітьми зможуть отримати багатоцільову грошову допомогу від Представництва в Україні Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Виплати передбачені для надання підтримки на тримісячний період.

Про це повідомляє пресслужба організації у Telegram.

Читайте також:

Детальніше про грошову допомогу УВКБ ООН

УВКБ ООН продовжує реалізовувати програму допомоги у Сумській області. Цього тижня виїзні бригади працюють у низці населених пунктів в регіоні. Зокрема, на 12 листопада записатися на фіндопомогу можуть жителі міста Ромни. 

Виплати доступні вразливим категоріям з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та громадян, які виїздили за кордон через воєнні дії, однак повернулись додому.

Згідно з правилами програми, ВПО зможуть отримати гроші, якщо термін їхнього переміщення не перевищує пів року. Вагомою умовою також є відсутність аналогічної допомоги від інших фондів за останні три місяці. Відповідна вимога також поширюється на громадян, які повернулися з-за кордону чи інших регіонів на своє постійне місце проживання у Ромни.

За інформацією організаторів, кошти зможуть отримати такі групи громадян:

  • неповні родини з неповнолітніми дітьми та особами похилого віку від 55 років;
  • домогосподарства, які очолюють люди похилого віку;
  • родини, де літні люди самостійно виховують малолітніх дітей;
  • домогосподарства, де є особи з тяжкими хворобами та групами інвалідності.

Організатори будуть звертати увагу фінансовий стан громадян: дохід на одного члена родини має бути меншим за 5,4 тис. грн/місяць.

Сума фіндопомоги та список документів

Розмір допомоги від УВКБ ООН становитиме для кожного в родині 10,8 тис. грн. Виплати розраховані у сумі 3,6 тис. грн на три місяці.

Подати заявки на допомогу у місті Ромни на середу, 12 листопада, можна буде, попередньо записавшись за номером телефону: 063 182 68 38. Після цього громадян запросять за адресою прийому: вул. Соборна, 13 (години роботи: 11:00 — 16:00).

Під час фізичної реєстрації мають прибути всі члени родини, орім маломобільних. Необхідно заздалегідь зібрати пакет документів:

  • паспорт, ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про народження (на всіх дітей);
  • номер банківської картки;
  • довідку щодо категорії вразливості;
  • контактний номер телефону;
  • довідку переселенця.

Раніше ми писали, що у листопаді стартувала нова грантова програма за підтримки Німеччини. Вона передбачає надання від 7 тис. євро для мікро- та малих підприємств.  

Також ми розповідали про пілотний проєкт з надання базової соціальної підтримки громадян. Родини з низькими доходами зможуть отримати 4,5 тис. грн. 

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
