Виплати для пенсіонерів — хто і де отримає допомогу від УВКБ ООН

У листопаді в одному з українських регіонів деякі пенсіонери, люди з інвалідністю та родини з дітьми зможуть отримати багатоцільову грошову допомогу від Представництва в Україні Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Виплати передбачені для надання підтримки на тримісячний період.

Детальніше про грошову допомогу УВКБ ООН

УВКБ ООН продовжує реалізовувати програму допомоги у Сумській області. Цього тижня виїзні бригади працюють у низці населених пунктів в регіоні. Зокрема, на 12 листопада записатися на фіндопомогу можуть жителі міста Ромни.

Виплати доступні вразливим категоріям з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та громадян, які виїздили за кордон через воєнні дії, однак повернулись додому.

Згідно з правилами програми, ВПО зможуть отримати гроші, якщо термін їхнього переміщення не перевищує пів року. Вагомою умовою також є відсутність аналогічної допомоги від інших фондів за останні три місяці. Відповідна вимога також поширюється на громадян, які повернулися з-за кордону чи інших регіонів на своє постійне місце проживання у Ромни.

За інформацією організаторів, кошти зможуть отримати такі групи громадян:

неповні родини з неповнолітніми дітьми та особами похилого віку від 55 років;

домогосподарства, які очолюють люди похилого віку;

родини, де літні люди самостійно виховують малолітніх дітей;

домогосподарства, де є особи з тяжкими хворобами та групами інвалідності.

Організатори будуть звертати увагу фінансовий стан громадян: дохід на одного члена родини має бути меншим за 5,4 тис. грн/місяць.

Сума фіндопомоги та список документів

Розмір допомоги від УВКБ ООН становитиме для кожного в родині 10,8 тис. грн. Виплати розраховані у сумі 3,6 тис. грн на три місяці.

Подати заявки на допомогу у місті Ромни на середу, 12 листопада, можна буде, попередньо записавшись за номером телефону: 063 182 68 38. Після цього громадян запросять за адресою прийому: вул. Соборна, 13 (години роботи: 11:00 — 16:00).

Під час фізичної реєстрації мають прибути всі члени родини, орім маломобільних. Необхідно заздалегідь зібрати пакет документів:

паспорт, ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження (на всіх дітей);

номер банківської картки;

довідку щодо категорії вразливості;

контактний номер телефону;

довідку переселенця.

