Дедлайн до 28 февраля — что должны успеть сделать украинцы

Дедлайн до 28 февраля — что должны успеть сделать украинцы

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 13:10
Тысяча Зеленского — о чем предупредили украинцев, которые получали деньги на Укрпоште
Деньги. Фото: Новини.LIVE

В феврале 2026 года у некоторых украинцев будет последняя возможность потратить 1 000 гривен по программе Зимняя поддержка. Неиспользованные средства будут возвращены в бюджет страны.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Читайте также:

До когда надо потратить 1 000 гривен Зимней поддержки

Речь идет о людях, которые получали 1 000 гривен в отделениях Укрпошты. Ранее в Кабмине говорили, что купить что-то необходимое нужно до 28 февраля, причем только в отделениях почты.

Населению доступны такие товары и услуги:

  • коммунальные услуги;
  • лекарства;
  • книги и другая печатная продукция;
  • подписка газет и журналов;
  • оплата почтовых услуг.

Что еще стоит знать

Напомним, что участники программы, которые получили денежную помощь на карту "Национальный кэшбек" через "Дію", могут покупать за 1 000 гривен продукты в супермаркетах. Потратить "Зимнюю тысячу" можно будет до 30 июня 2026 года.

Ранее мы рассказывали, что некоторые пенсионеры в феврале останутся без выплат. Речь идет о людях, которые нарушили требования ПФУ. Также писали, что ВПЛ в 2026 году будут получать пособие на проживание по новым правилам. Известно, что именно изменится.

Укрпошта выплаты финансовая помощь деньги тысяча Зеленского
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
