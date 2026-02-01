Тысяча Зеленского — о чем предупредили украинцев, которые получали деньги на Укрпоште

Дедлайн до 28 февраля — что должны успеть сделать украинцы
В феврале 2026 года у некоторых украинцев будет последняя возможность потратить 1 000 гривен по программе Зимняя поддержка. Неиспользованные средства будут возвращены в бюджет страны.
Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.
До когда надо потратить 1 000 гривен Зимней поддержки
Речь идет о людях, которые получали 1 000 гривен в отделениях Укрпошты. Ранее в Кабмине говорили, что купить что-то необходимое нужно до 28 февраля, причем только в отделениях почты.
Населению доступны такие товары и услуги:
- коммунальные услуги;
- лекарства;
- книги и другая печатная продукция;
- подписка газет и журналов;
- оплата почтовых услуг.
Что еще стоит знать
Напомним, что участники программы, которые получили денежную помощь на карту "Национальный кэшбек" через "Дію", могут покупать за 1 000 гривен продукты в супермаркетах. Потратить "Зимнюю тысячу" можно будет до 30 июня 2026 года.
Ранее мы рассказывали, что некоторые пенсионеры в феврале останутся без выплат. Речь идет о людях, которые нарушили требования ПФУ. Также писали, что ВПЛ в 2026 году будут получать пособие на проживание по новым правилам. Известно, что именно изменится.
Читайте Новини.LIVE!