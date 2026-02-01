Тысяча Зеленского — о чем предупредили украинцев, которые получали деньги на Укрпоште

Деньги. Фото: Новини.LIVE

В феврале 2026 года у некоторых украинцев будет последняя возможность потратить 1 000 гривен по программе Зимняя поддержка. Неиспользованные средства будут возвращены в бюджет страны.

До когда надо потратить 1 000 гривен Зимней поддержки

Речь идет о людях, которые получали 1 000 гривен в отделениях Укрпошты. Ранее в Кабмине говорили, что купить что-то необходимое нужно до 28 февраля, причем только в отделениях почты.

Населению доступны такие товары и услуги:

коммунальные услуги;

лекарства;

книги и другая печатная продукция;

подписка газет и журналов;

оплата почтовых услуг.

Что еще стоит знать

Напомним, что участники программы, которые получили денежную помощь на карту "Национальный кэшбек" через "Дію", могут покупать за 1 000 гривен продукты в супермаркетах. Потратить "Зимнюю тысячу" можно будет до 30 июня 2026 года.

