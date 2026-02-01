Відео
Дедлайн до 28 лютого — що мають встигнути зробити українці

Дедлайн до 28 лютого — що мають встигнути зробити українці

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 13:10
Тисяча Зеленського — про що попередили українців, які отримували гроші на Укрпошті
Гроші. Фото: Новини.LIVE

У лютому 2026 року у деяких українців буде остання можливість витратити 1 000 гривень за програмою Зимова підтримка. Невикористані кошти будуть повернуті в бюджет країни. 

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Читайте також:

До коли треба витратити 1 000 гривень Зимової підтримки

Йдеться про людей, які отримували 1 000 гривень у відділеннях Укрпошти. Раніше у Кабміні казали, що купити щось необхідне треба до 28 лютого, причому лише у відділеннях пошти. 

Населенню доступні такі товари та послуги:

  • комунальні послуги;
  • ліки;
  • книги та інша друкована продукція;
  • передплата газет і журналів;
  • оплата поштових послуг.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, що учасники програми, які отримали грошову допомогу на карту "Національний кешбек" через "Дію", можуть купувати за 1 000 гривень продукти у супермаркетах. Витратити "Зимову тисячу" можна буде до 30 червня 2026 року. 

Раніше ми розповідали, що деякі пенсіонери у лютому залишаться без виплат. Йдеться про людей, які порушили вимоги ПФУ. Також писали, що ВПО у 2026 році отримуватимуть допомогу на проживання за новими правилами. Відомо, що саме зміниться. 

Укрпошта виплати фінансова допомога гроші тисяча Зеленського
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
