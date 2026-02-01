Тисяча Зеленського — про що попередили українців, які отримували гроші на Укрпошті

Дедлайн до 28 лютого — що мають встигнути зробити українці
У лютому 2026 року у деяких українців буде остання можливість витратити 1 000 гривень за програмою Зимова підтримка. Невикористані кошти будуть повернуті в бюджет країни.
Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.
До коли треба витратити 1 000 гривень Зимової підтримки
Йдеться про людей, які отримували 1 000 гривень у відділеннях Укрпошти. Раніше у Кабміні казали, що купити щось необхідне треба до 28 лютого, причому лише у відділеннях пошти.
Населенню доступні такі товари та послуги:
- комунальні послуги;
- ліки;
- книги та інша друкована продукція;
- передплата газет і журналів;
- оплата поштових послуг.
Що ще варто знати
Нагадаємо, що учасники програми, які отримали грошову допомогу на карту "Національний кешбек" через "Дію", можуть купувати за 1 000 гривень продукти у супермаркетах. Витратити "Зимову тисячу" можна буде до 30 червня 2026 року.
Раніше ми розповідали, що деякі пенсіонери у лютому залишаться без виплат. Йдеться про людей, які порушили вимоги ПФУ. Також писали, що ВПО у 2026 році отримуватимуть допомогу на проживання за новими правилами. Відомо, що саме зміниться.
Читайте Новини.LIVE!