Тисяча Зеленського — про що попередили українців, які отримували гроші на Укрпошті

У лютому 2026 року у деяких українців буде остання можливість витратити 1 000 гривень за програмою Зимова підтримка. Невикористані кошти будуть повернуті в бюджет країни.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

До коли треба витратити 1 000 гривень Зимової підтримки

Йдеться про людей, які отримували 1 000 гривень у відділеннях Укрпошти. Раніше у Кабміні казали, що купити щось необхідне треба до 28 лютого, причому лише у відділеннях пошти.

Населенню доступні такі товари та послуги:

комунальні послуги;

ліки;

книги та інша друкована продукція;

передплата газет і журналів;

оплата поштових послуг.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що учасники програми, які отримали грошову допомогу на карту "Національний кешбек" через "Дію", можуть купувати за 1 000 гривень продукти у супермаркетах. Витратити "Зимову тисячу" можна буде до 30 червня 2026 року.

