В Ощадбанке объяснили, почему могут списывать комиссию за отключенные услуги

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "Ощадбанк" рассказали, почему могут списывать деньги даже за некоторые отключенные услуги. О проблеме взимания платы за отключенный смс-банкинг, дающий возможность отслеживать состояние счетов, рассказал один из клиентов.

Такое сообщение появилось на портале "Минфин", где граждане оставляют отзывы о работе банков.

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Списание средств за отключенный смс-банкинг в Ощадбанке

Как сообщил гражданин, он сменил смартфон, а потому пришлось установить снова приложение Ощадбанка. Мужчина случайно подключил платный сервис смс-информирования, который на самом деле необязателен и можно обойтись без него. Зная это, он воспользовался такой возможностью и сразу же выключил.

Однако через месяц банк автоматически списал плату за смс-информирование.

"Я купил новый телефон и настраивал в нем приложение Ощадбанка. Случайно нажал кнопку смс-информирования и сразу отменил его. Каково же было мое удивление, когда в конце месяца у меня списали 25 грн за смс-информирование!", — рассказал клиент.

Скриншот. Источник: Минфин

Объяснение Ощадбанка по поводу платы за отключенную услугу

Гражданин сообщил, что позвонил на горячую линию банка и объяснил ситуацию, что услуга была включена в 10:44, а выключена в 10:45. Ею он не пользовался, смс не поступали, однако все равно автоматически были списаны деньги.

По информации финучреждения, услуга смс-банкинг позволяет владельцам платежных карт банка получать на телефон мгновенные смс-сообщения с информацией об операциях по счету.

Клиенты действительно могут отключить услугу в приложении "Ощад24", а вместо нее подключить пуш-уведомления в мессенджерах Telegram или Viber.

Однако граждане могут иметь проблемы с отключением такой услуги. В случае возникновения ошибок во время соответствующей процедуры может в дальнейшем происходить автоматическое взимание платы.

Гарантированно деактивировать сервисы рекомендуют:

обратившись к специалистам офиса Ощадбанка;

подав специальное заявление.

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