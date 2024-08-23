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Где в Украине живут самые богатые пенсионеры — ТОП-3 региона

23 августа 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — где живут самые состоятельные пожилые граждане
Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В Украине насчитывается более десяти миллионов граждан, получающих пенсии. Эксперты рассказали, как размеры выплат отличаются в зависимости от региона.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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По данным фонда, сейчас самые большие пенсионные выплаты в стране получают жители столицы. Там средний размер пенсии составляет 7,94 тысячи гривен.

Кроме того, высокие выплаты также фиксируют у жителей следующих регионов:

  • в Ровенской области — 7,255 тыс. гривен;
  • в Донецкой — 7,138 тыс. гривен.

В ПФУ отметили, что несколько меньше получают жители Луганской и Днепропетровской областей — 6,679 тыс. гривен и 6,402 тыс. гривен.

В то же время, самые маленькие пенсии получают жители Тернопольской области — в среднем 4,436 тыс. гривен. Только немного большие выплаты у жителей Черновицкой области — 4,639 тыс. гривен и Закарпатской области — 4,667 тыс. гривен соответственно.

Максимальный размер пенсии

Средняя пенсия в стране достигла 5,816 тыс. гривен, что на 400 гривен больше по сравнению с началом года. Для пенсионеров, продолжающих работать, средний размер выплат составляет 6,216 тыс. гривен.

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", максимальная пенсионная выплата не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, потерявших трудоспособность.

В 2023 году соответствующая выплата была заморожена на уровне 2022-го, однако в этом году ее повысили, согласно показателям, заложенным в госбюджет на текущий год.

Согласно ему, в 2024-м сумма прожиточного минимума выросла до 2,92 тыс. гривен, а для лиц, потерявших трудоспособность — до 2,361 тыс. гривен. Учитывая это, пенсии в стране также повысились.

В частности, минимальная пенсия увеличилась с 2,093 тыс. до 2,361 тыс. гривен. То есть на 268 грн больше. В то же время, максимальная пенсия повысилась с 20,93 тыс. до 23,61 тыс. гривен, то есть на 2,68 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине правительство планирует внедрить новый комплексный подход в рамках реформирования пенсионной системы. Он будет включать в себя несколько компонентов и позволит рассчитывать пенсионеру на сумму в 60% от дохода.

Также мы писали, что государство заинтересовано, чтобы украинские граждане работали как можно дольше, поэтому каждый год ужесточают требования для права выхода на заслуженный отдых. Речь идет о ежегодном повышении уровня необходимого страхового стажа.

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