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Близько 60% від доходу — Мінсоцполітики готує реформу для пенсіонерів

22 серпня 2024 09:38
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — громадяни почнуть отримувати щонайменше 60% від доходу
Жінка похилого віку. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні уряд планує впровадити новий комплексний підхід в рамках реформування пенсійної системи. Він включатиме кілька компонентів і дозволить розраховувати пенсіонеру на суму у 60% від доходу.

Про це розповіла голова Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович, пише видання "Укрінформ".

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Деталі реформи для українських пенсіонерів

Очільниця Мінсоцполітики зазначила, що комплексний підхід нової пенсійної системи передбачатиме чотири види пенсії:

  • солідарну;
  • обов'язкову накопичувальну;
  • добровільну накопичувальну;
  • професійну накопичувальну.

За її словами, нова система також буде передбачати облік страхового стажу роботи та розміру сплачених внесків.

"Спільно це дозволить забезпечити пенсію на рівні не менше ніж 60% від попереднього доходу людини", — повідомила Жолнович.

Глава Мінсоцполітики наголосила, що напрацювали відповідні законопроєкти про нову пенсійну систему. Їх мають намір внести у Верховну Раду у вересні 2024 року. За планами, нова пенсійна система запрацює з 2026 року.

"Ми проєктуємо систему, яка враховуватиме два критерії: кількість років, які людина відпрацювала, та кількість внесків, які вона сплачувала щомісяця. Це конвертуватиметься у певну кількість балів. Відповідно вартість кожного балу дорівнюватиме 30% від середньої заробітної плати у конкретному році", — пояснила міністерка.

Що ще варто знати

Нагадаємо, держава зацікавлена, щоб українські громадяни працювали якомога довше, тому щороку посилюють вимоги для права виходу на заслужений відпочинок. Йдеться про щорічне підвищення рівня необхідного страхового стажу.

Також ми писали, що в Україні з'явилась можливість подати заяву на призначення пенсії за допомогою Дія.Підпису. Це реалізовано для зручності людей, які бажають оформити пенсію дистанційно, але не мають кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

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