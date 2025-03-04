Цены на медь и цветные металлы в 2025 году — где выгодно сдать лом в марте

Производство меди. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В последнее время наблюдается стабильный рост мировых цен на медь. Активный спрос на медный лом поддерживает стоимость этого металла на пунктах приема вторсырья на достаточно высоком уровне.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине по состоянию на 4 марта.

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Ломозаготовительная отрасль Украины в январе 2025 года сократила экспорт черного металлолома на 50,3% по сравнению с декабрем, снизив объемы поставок до 15,69 тыс. тонн.

В годовом сравнении экспорт уменьшился на 8,5%, достигнув минимального уровня с мая 2024 года. Основным направлением поставок стала Польша, куда отправлено 15,47 тыс. тонн металлолома — 98,5% от общего объема экспорта. Небольшую часть также отправили в Германию.

Доходы от экспорта металлолома в январе сократились на 52,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 13,2% по сравнению с январем 2024 года, составив 4,41 млн долларов.

Цены на медь в Украине в феврале

Средние цены на 1 кг меди по состоянию на 4 марта 2025 года и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 275 до 325 грн;

Винницкая область — от 280 до 340 грн;

Волынская область — от 280 до 340 грн;

Днепропетровская область — от 275 до 315 грн;

Житомирская область — от 270 до 290 грн;

Закарпатская область — от 280 до 315 грн;

Запорожская область — от 270 до 335 грн;

Ивано-Франковская область — от 270 до 290 грн;

Кировоградская область — от 270 до 290 грн;

Львовская область — от 275 до 310 грн;

Николаевская область — от 270 до 315 грн;

Одесская область — от 275 до 325 грн;

Полтавская область — от 270 до 295 грн;

Ровенская область — от 270 до 290 грн;

Сумская область — от 270 до 290 грн;

Тернопольская область — от 270 до 290 грн;

Харьковская область — от 290 до 360 грн;

Хмельницкая область — от 275 до 325 грн;

Черкасская область — от 270 до 315 грн;

Черновицкая область — от 270 до 290 грн;

Черниговская область — от 280 до 310 грн.

В пунктах приема металлолома можно сдавать не только медь, но и другие цветные металлы. Например, латунь, хотя и стоит несколько меньше, но за нее также можно получить хорошую сумму.

Кроме того, выгодным для сдачи является еще один цветной металл. Стоимость алюминия немного ниже меди и латуни, однако этот металл очень распространен в нашем быту — он буквально окружает нас в повседневной жизни.