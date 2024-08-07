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Где в мире самые высокие зарплаты — ТОП-10 зажиточных стран

7 августа 2024 12:29
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты в Швейцарии, Люксембурге и США — кто еще в рейтинге состоятельных стран
Жители города Берн. Фото: okmitour.com.ua
Ксения Симонова - Редактор

Эксперты назвали страны-лидеры по уровню средней заработной платы. Возглавляют рейтинг жители Швейцарии, средний ежемесячный доход которых составляет 8 тыс. долларов.

Такие данные содержатся в отчете издания Ceoworld.

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Рейтинг стран с высокими зарплатами

Швейцария занимает первое место в рейтинге стран с высокими средними зарплатами, поскольку в целом экономика считается одной из самых стабильных в мире. Поэтому в мировом сравнении уровень дохода граждан значительно выше среднего. Зарплата швейцарцев по итогам прошлого года составила 8,11 тыс. долларов, пишет портал.

Второе место в списке с показателем 6,63 тыс. долларов занимает Люксембург. Замыкают мировую тройку лидеров Соединенные Штаты, где жители в среднем зарабатывают 6,455 тыс. долларов.

Десятка стран-лидеров с самой высокой средней заработной платой выглядит так:

  • Швейцария — 8,111 тыс. долларов;
  • Люксембург — 6,633 тыс. долларов;
  • Соединенные Штаты — 6,455 тыс. долларов;
  • Исландия — 6,441 тыс. долларов;
  • Норвегия — 5,665 тыс. долларов;
  • Дания — 5,642 тыс. долларов;
  • Канада — 5,081 тыс. долларов;
  • Гренландия — 4,665 тыс. долларов;
  • Ирландия — 4,622 тыс. долларов;
  • Нидерланды — 4,581 тыс. долларов.

Примечательно, что Китай по уровню средней заработной платы занимает 6-е место.

Сравнение стран по стоимости жизни

В то же время по почасовой оплате труда тройка лидеров другая. Первенство за Исландией — 54,84 доллара, на втором месте — Люксембург, 53,15 доллара, на третьем — Швейцария, 47,75 доллара. Эксперты объясняют это тем, что в некоторых странах количество рабочих часов меньше, ставка выше.

Кроме того, индекс стоимости жизни тоже разнится. В Швейцарии гражданам за час платят на 12% больше от бельгийцев, однако в других странах более низкие налоги и в целом стоимость жизни фактически вдвое доступнее. Поэтому в Бельгии уровень благосостояния выше, чем в Швейцарии.

По Индексу стоимости жизни картина такова:

  • Швейцария — 117,3 доллара;
  • Исландия — 87,7 доллара;
  • Норвегия — 82,2 доллара;
  • Дания — 79,2 доллара;
  • Соединенные Штаты — 74,2 доллара;
  • Люксембург — 71,7 доллара;
  • Австрия — 68,7 доллара;
  • Нидерланды — 67,5 доллара;
  • Германия — 66 долларов;
  • Бельгия — 65,8 доллара.

Что еще стоит знать

Напомним, в Минобразования наработали предложения по новым подходам в оплате труда и общему повышению заработков учителей. Однако возможности бюджета во время войны достаточно низкие.

Также мы писали, что в июле 2024 года, по информации Министерства экономики, в среднем предлагаемая заработная плата в вакансиях на порталах работы повысилась до 19,55 тыс. грн.

США зарплаты Швейцария деньги доходы финансы

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