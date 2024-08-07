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Де у світі найвищі зарплати — ТОП-10 заможних країн

7 серпня 2024 12:29
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати у Швейцарії, Люксембурзі та США — хто ще в рейтингу заможних країн
Жителі міста Берн. Фото: okmitour.com.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Експерти назвали країни-лідери за рівнем середньої заробітної плати. Очолюють рейтинг жителі Швейцарії, середній щомісячний дохід яких сягає 8 тис. доларів.

Такі дані містяться у звіті видання Ceoworld.

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Рейтинг країн із високими зарплатами

Швейцарія посідає перше місце в рейтингу країн із найвищими середніми зарплатами, оскільки загалом економіка вважається однією з найстабільніших у світі. Тому у світовому порівнянні рівень доходу громадян значно вищий за середній. Зарплата швейцарців за підсумком минулого року становила 8,11 тис. доларів, пише портал.

Друге місце у списку з показником 6,63 тис. доларів посідає Люксембург. Замикають світову трійку лідерів Сполучені Штати, де жителі у середньому заробляють 6,455 тис. доларів.

Десятка країн-лідерів із найвищою середньою заробітною платою має такий вигляд:

  • Швейцарія — 8,111 тис. доларів;
  • Люксембург — 6,633 тис. доларів;
  • Сполучені Штати — 6,455 тис. доларів;
  • Ісландія — 6,441 тис. доларів;
  • Норвегія — 5,665 тис. доларів;
  • Данія — 5,642 тис. доларів;
  • Канада — 5,081 тис. доларів;
  • Гренландія — 4,665 тис. доларів;
  • Ірландія — 4,622 тис. доларів;
  • Нідерланди — 4,581 тис. доларів.

Примітно те, що Китай за рівнем середньої заробітної плати посідає 63 місце.

Порівняння країн за вартістю життя

Водночас, за погодинною оплатою праці трійка лідерів інша. Першість за Ісландією 54,84 долара, на другому місці — Люксембург 53,15 долара, на третьому — Швейцарія — 47,75 долара. Експерти пояснюють це тим, що в деяких країнах кількість робочих годин менша, ставка вища.

Окрім того, індекс вартості життя теж різниться. У Швейцарії громадянам за годину платять на 12% більше бельгійців, проте в інших країнах нижчі податки і загалом вартість життя фактично удвічі доступніша. Тому у Бельгії рівень добробуту вищий порівняно зі Швейцарією.

За Індексом вартості життя картина така:

  • Швейцарія — 117,3 долара;
  • Ісландія — 87,7 долара;
  • Норвегія — 82,2 долара;
  • Данія — 79,2 долара;
  • Сполучені Штати — 74,2 долара;
  • Люксембург — 71,7 долара;
  • Австрія — 68,7 долара;
  • Нідерланди — 67,5 долара;
  • Німеччина — 66 доларів;
  • Бельгія — 65,8 долара.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міносвіти напрацювали пропозиції щодо нових підходів в оплаті праці та загального підвищення заробітків вчителів. Однак можливості бюджету під час війни доволі низькі.

Також ми писали, що в липні 2024 року, за інформацією Міністерства економіки, у середньому пропонована заробітна плата у вакансіях на порталах роботи підвищилась до 19,55 тис. грн.

США зарплати Швейцарія гроші доходи фінанси

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