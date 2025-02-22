Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Где дорого принимают металл — цены на медь в феврале arrow

Где дорого принимают металл — цены на медь в феврале

22 февраля 2025 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Стоимость меди и цветных металлов в 2025 году: где выгоднее сдать лом в феврале
Производство металла. Фото: Reuters
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Медные изделия, такие как провода, трубы и детали механизмов можно перерабатывать. Это снижает потребность в добыче новой меди. Переработка меди значительно сокращает энергозатраты по сравнению с производством из руды, что уменьшает выбросы парниковых газов. Кроме того, сдача металлов в пункты приема вторсырья способствует сохранению природных ресурсов для будущих поколений, а также дает возможность заработать неплохие деньги.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине по состоянию на 22 февраля.

Читайте также:

Какова ситуация с металлургией в Украине

Металлургические предприятия Украины в январе 2025 года значительно уменьшили объемы экспорта стальных полуфабрикатов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года поставки сократились на 63,7%, а относительно декабря 2024 года — на 34,1%, составив 80,62 тыс. тонн.

Январский показатель стал минимальным с ноября 2023 года, когда за границу было отправлено 70,15 тыс. тонн полуфабрикатов. В 2024 году средний ежемесячный объем экспорта составил 157,17 тыс. тонн, в 2023 году — 100,29 тыс. тонн, а в 2022 году — 158,31 тыс. тонн.

Основные импортеры украинских полуфабрикатов в январе 2025 года:

  • Болгария — 23,83 тыс. тонн (-54% к декабрю 2024);
  • Египет — 21,93 тыс. тонн (+112,4%);
  • Турция — 20,57 тыс. тонн (+105,2%).

Выручка от экспорта за месяц снизилась на 65,1% в годовом выражении и на 35,6% по сравнению с декабрем — до 36,85 млн долларов.

Цены на медь в Украине в феврале

Средние цены на 1 кг меди по состоянию на 22 февраля 2025 года и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 270 до 325 грн;
  • Винницкая область — от 280 до 340 грн;
  • Волынская область — от 280 до 350 грн;
  • Днепропетровская область — от 270 до 310 грн;
  • Житомирская область — от 270 до 305 грн;
  • Закарпатская область — от 270 до 330 грн;
  • Запорожская область — от 270 до 335 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 270 до 290 грн;
  • Кировоградская область — от 270 до 290 грн;
  • Львовская область — от 270 до 300 грн;
  • Николаевская область — от 270 до 315 грн;
  • Одесская область — от 270 до 320 грн;
  • Полтавская область — от 270 до 290 грн;
  • Ровенская область — от 270 до 290 грн;
  • Сумская область — от 270 до 290 грн;
  • Тернопольская область — от 270 до 290 грн;
  • Харьковская область — от 290 до 345 грн;
  • Хмельницкая область — от 270 до 320 грн;
  • Черкасская область — от 270 до 320 грн;
  • Черновицкая область — от 270 до 320 грн;
  • Черниговская область — от 270 до 310 грн.

В пунктах приема металлолома принимают не только медь, но и другие цветные металлы. Например, латунь, которая стоит несколько меньше, но за нее также можно получить хорошее вознаграждение.

Цена на алюминий в феврале также остается стабильно высокой. Это еще раз подтверждает общую тенденцию к росту стоимости цветных металлов в Украине и мире.

Украина цены в Украине металлолом медь металл
Реклама
Реклама
Реклама