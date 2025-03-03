Заработок на ломе в Украине в марте 2025 года — актуальные цены и рыночные тенденции

Производство металла. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Переработка черных металлов является важным элементом современной промышленности. Она обеспечивает рациональное использование ресурсов и уменьшает количество отходов. Сдача металлолома не только помогает поддерживать экологическое равновесие, но и может стать источником неплохого дохода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине по состоянию на 3 марта 2025 года.

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По итогам 2024 года объем капитальных инвестиций в сфере металлургии и производства металлических изделий (за исключением машиностроения) увеличился на 45,9% по сравнению с предыдущим годом и достиг 14,51 млрд грн.

В течение года вложения в производственные мощности металлургических предприятий распределились следующим образом: в первом квартале — 2,21 млрд грн (+67,4% к аналогичному периоду прошлого года), во втором — 2,85 млрд грн (+47,7%), в третьем — 3,4 млрд грн (+21,2%), а в четвертом — 6,05 млрд грн (+55,7%). На последний квартал пришелся наибольший объем инвестиций, который превысил показатель третьего квартала на 77,8%.

Капитальные инвестиции в сектор добычи и разработки карьеров в 2024 году составили 59,39 млрд грн, что на 0,5% больше, чем годом ранее. По кварталам динамика выглядела так:

I квартал — 13,27 млрд грн (+16,3%);

II квартал — 14,09 млрд грн (-1,7%);

III квартал — 13,26 млрд грн (-19,8%);

IV квартал — 18,8 млрд грн (+11,7%).

В горнодобывающей промышленности также наблюдался рост инвестиций в конце года: по сравнению с третьим кварталом показатель увеличился на 41,5%.

В целом за 2024 год капитальные вложения в промышленность Украины выросли на 23,1% и достигли 209,14 млрд грн. На горно-металлургический сектор пришлось 35,3% общего объема инвестиций, что составляет 73,91 млрд грн.

Цены на чермет в Украине в марте

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета по состоянию на 3 марта, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 4 грн до 6 грн;

Винницкая область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Днепропетровская область — от 5,5 грн до 7 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 5 грн;

Закарпатская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Запорожская область — от 5,5 грн до 8 грн;

Волынская область — от 5 грн до 6 грн;

Ивано-Франковская область — от 4 грн до 5 грн;

Кировоградская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Львовская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Николаевская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Одесская область — от 5,5 грн до 7 грн;

Полтавская область — от 4 грн до 5 грн;

Сумская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Тернопольская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Харьковская область — от 5,5 грн до 7 грн;

Хмельницкая область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Черкасская область — от 4,5 грн до 5 грн;

Черновицкая область — от 4 грн до 5,5 грн;

Черниговская область — от 4 грн до 5 грн.

В пунктах приема вторсырья цены на цветные металлы, как правило, значительно выше по сравнению с черными металлами. Стоимость меди в Украине стабильно увеличивается, причем именно лом этого металла имеет самую высокую цену.

Кроме цветных металлов, значительный спрос наблюдается и на драгоценные металлы. В частности, цены на золото в ломбардах продолжают расти, что связано с экономической нестабильностью и влиянием геополитических факторов.