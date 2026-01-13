Клиенты ПриватБанка могут усилить защиту данных смартфона — детали

Банковское приложение на смартфоне. Фото: Новини.LIVE

Государственное финучреждение "ПриватБанк" проинформировало о том, какие существуют угрозы для персональных данных на смартфонах со стороны мошенников. Клиентам доступен механизм усиления защиты собственных гаджетов и финансовых номеров для убережения банковских аккаунтов от аферистов.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию финучреждения.

Реклама

Читайте также:

Как защитить финансовый номер, привязанный к счету ПриватБанка

Как отмечают в финучреждении, когда говорится о защите данных от посягательств мошенников, прежде всего речь идет о финансовом номере телефона, к которому подвязаны банковские счета.

По рекомендациям банка, клиенты могут самостоятельно усилить защиту собственного номера. Для этого необходимо:

Установить ПИН-код для защиты SIM-карты; Заменить стандартный пароль SIM-карты на собственный, что позволит защитить номер в случае кражи или потери смартфона; Предоставить банку более подробную информацию о себе; Обратиться в местное отделение мобильного оператора, чтобы дополнить номер телефона данными владельца, копией паспорта и т.п. Это дополнительно защитит SIM-карту в случае перевыпуска.

Шаги в случае возникновения мошеннических угроз

Как отмечают в ПриватБанке, если человек потерял телефон, нельзя медлить, а надо в срочном порядке сообщить об этом в банк. Для этого необходимо позвонить на номер 3700 (с мобильного бесплатно).

Нужно немедленно заблокировать карту и номер телефона. В таком случае надо оперативно сообщить мобильному оператору о необходимости блокировки SIM-карты.

Также банк предоставляет возможность заявить о факте мошенничества через мобильное приложение "Приват24". Нужно выполнить пошаговую инструкцию:

нажать на пункт "Сообщить о мошенничестве" в меню "Коммуникации";

описать подробности возникшей ситуации;

добавить номер телефона, из которого могли звонить мошенники;

далее выбрать опцию "Продолжить";

указать данные и выбрать карту, по которой клиент мог разгласить информацию;

снова выбрать пункт "Продолжить";

выполнить дальнейшие рекомендации на экране.

Кроме того, проинформировать о факте мошенничества клиенты могут:

в чате "Помощь Онлайн";

обратившись в банковское отделение.

Ранее мы сообщали, как получить деньги на скрининг здоровья без смартфона. Это станет возможно после 30 января.

Еще рассказывали, что в ПриватБанке доступна универсальная "Дія.Карта". Известно, какие действуют тарифы и комиссии на услуги в 2026-м.