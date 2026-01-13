Клієнти ПриватБанку можуть посилити захист даних смартфона — деталі

Банківський застосунок на смартфоні. Фото: Новини.LIVE

Державна фінустанова "ПриватБанк" поінформувала про те, які існують загрози для персональних даних на смартфонах з боку шахраїв. Клієнтам доступний механізм посилення захисту власних гаджетів та фінансових номерів для убереження банківських акаунтів від аферистів.

Як захистити фінансовий номер, прив'язаний до рахунку ПриватБанку

Як зазначають у фінустанові, коли йде мова про захист даних від зазіхань шахраїв, передусім йдеться про фінансовий номер телефона, до якого підв’язані банківські рахунки.

За рекомендаціями банку, клієнти можуть самостійно посилити захист власного номера. Для цього необхідно:

Встановити ПІН-код задля захисту SIM-карти; Замінити стандартний пароль SIM-карти на власний, що дасть змогу захисти номер у випадку крадіжки чи втрати смартфона; Надати банку більш детальну інформацію про себе; Звернутися у місцеве відділення мобільного оператора, щоб доповнити номер телефона даними власника, копією паспорта тощо. Це додатково захистить SIM-карту в разі перевипуску.

Кроки у разі виникнення шахрайських загроз

Як зауважують у ПриватБанку, якщо людина втратила телефон, не можна зволікати, а треба у терміновому порядку повідомити про це банк. Для цього необхідно зателефонувати на номер 3700 (з мобільного безкоштовно).

Потрібно негайно заблокувати карту та номер телефона. У такому разі треба оперативно повідомити мобільний оператор про необхідність блокування SIM-карти.

Також банк надає можливість заявити про факт шахрайства через мобільний застосунок "Приват24". Потрібно виконати покрокову інструкцію:

натиснути на пункт "Повідомити про шахрайство" у меню "Комунікації";

описати подробиці ситуації, що виникла;

додати номер телефона, звідки могли телефонувати шахраї;

далі обрати опцію "Продовжити";

вказати дані та обрати картку, за якою клієнт міг розголосити інформацію;

знову обрати пункт "Продовжити";

виконати подальші рекомендації на екрані.

Окрім того, поінформувати про факт шахрайства клієнти можуть:

у чаті "Допомога Онлайн";

звернувшись до банківського відділення.

