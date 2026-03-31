Данія виплатить українцям до 5 000 доларів допомоги: умови

Людина тримає валюту у руці. Фото: Новини.LIVE

Навесні 2026 року українські громадяни в одній з областей можуть взяти участь у грантовій програмі з підтримки бізнесу від Данської ради у справах біженців (DRC). У її рамках можна буде отримати до 5 000 доларів.

Про це інформують Новини.LIVE із посилання на повідомлення організації.

Де стартував новий проєкт грантової допомоги

Як зазначається, реалізовує програму допомоги DRC у Харківській області. Гранти нададуть за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів, Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку, а також швейцарського уряду.

До участі запрошують мікро-, малий та середній бізнес за умов:

підприємства або фізособи-підприємці з діяльністю від двох років;

підприємства з працевлаштованими працівниками (до 20-ти) та річним оборотом до 9 млн грн;

підприємства, що постраждали від негативних наслідків війни, релоковані, які регулярно сплачують податки;

бізнес, що працює в рамках закону, без порушень.

Пріоритет буде надано кільком категоріям заявників. У цьому списку:

Читайте також:

Вразливі домогосподарства (одинокі батьки/матері, люди з інвалідністю, постраждалі від конфлікту); Бізнеси, що створюють та зберігають робочі місця підприємствам, які забезпечують важливими товарами/послугами; Бізнеси у галузі сільського господарства та суміжних напрямків, зокрема тих, що зайняті у ланцюгах доданої вартості (виробництві, переробці, логістиці, послугах для фермерів), що сприятиме полегшенню доступу до ринків збуту.

Розмір допомоги та як взяти участь у програмі

За правилами Данської ради у справах біженців, учасники програми зможуть отримати залежно від потреб бізнесу та кількості працівників гранти у розмірі від 1 000 до 5 000 доларів.



Поширюється дія проєкту на підприємців таких громад Харківщини: Вільхівська, Роганська, Безлюдівська, Мала Данилівська, Височанська, Дергачівська, Солоницівська, Пісочанська, Циркунівська та Золочівська.

Грантові кошти дозволяється витратити на купівлю обладнання, оренду приміщення (до 25%), відновлення пошкоджених приміщень, інші потреби підприємства.

Попередньо зареєструватися у програмі можна, подавши онлайн-заявку.

Раніше Новини.LIVE писали, що навесні українці можуть взяти участь у конкурсі бізнес-грантів від ГО "Help-Hilfe zur Selbsthilfe_Ukraine". Гранти до 3 000 євро нададуть тим, хто має бізнес.

Також Новини.LIVE розповідали, що з квітня УВКБ ООН почне надавати фінансову допомогу за новими правилами. Відомо, хто з громадян зможе оформити більш ніж 12 000 грн.

Часті питання

Яка ще підтримка доступна для бізнесу навесні

Також цієї весни одразу в трьох областях українці можуть отримати гранти за програмою "REMARKET", що передбачає підтримку у галузі підприємництва. Долучитися до неї можуть мікро- та малі підприємці у Вінниці, Житомирі, Миколаєві. Учасникам гарантують допомогу до 237 тис. грн. Потрібно буде тільки пройти процедуру відбору, розробити бізнес-план. Найуспішнішим проєктам гарантують фінпідтримку.

Коли є загроза втрати державної допомоги

У зв'язку з ретельним контролем за виплатами для переселенців допомогу від держави можуть припинити у низці випадків. Це може статися, якщо соцоргани встановлять, що громадяни покращили своє фінансове становище. Йдеться про здійснення купівлі авто, якому менш ніж п'ять років, квартири чи будинку, земельної ділянки у більш ніж 100 000 грн.