Выплаты от Дании — как украинцам получить до 54 тыс. грн

Дания выплатит украинцам до 54 тыс. грн — как получить
Украинцы в одном из регионов смогут получить денежную помощь благодаря финансированию от Датского агентства международного развития. Деньги можно будет потратить на различные первоочередные нужды.
Об этом говорится в сообщении организаторов.
Условия программы помощи от Дании
Выплаты от гуманитарной организации "Лампа", сотрудничающей с Датским советом по делам беженцев, смогут получить граждане, проживающие в ряде громад Черниговской области.
"Сообщаем о предварительной регистрации на многоцелевую денежную помощь для жителей следующих сел: с. Горск, с. Гута-Студенецкая, с. Тихоновичи и с. Жовидь Сновской громады Черниговской области", — говорится в сообщении.
По программе, использовать многоцелевую денежную помощь можно будет на первоочередные нужды: продукты, медикаменты, коммунальные услуги.
Приобщиться к программе помощи смогут граждане, которые относятся к таким категориям:
- домохозяйство возглавляет один человек в возрасте от 55 лет, который воспитывает не менее одного ребенка;
- в составе семьи есть лица с инвалидностью.
Сумма помощи и как зарегистрироваться
Размер помощи составляет 10,8 тыс. грн на каждого члена семьи. Максимально можно получить выплаты пяти людям, то есть не более 54 тыс. грн.
Членами домохозяйства могут считаться:
- жена/муж;
- дети до 23 лет;
- родители главы домохозяйства;
- дедушка и бабушка, если находятся на содержании.
Люди вне этого перечня в составе домохозяйства могут подать заявку отдельно. Регистрироваться может только один человек от домохозяйства.
Подавать заявки можно до 6 апреля 2025 года.
Среди зарегистрированных те, кто подпадает под определенные категории, смогут получить СМС-приглашение на физическую регистрацию.
Предварительно подать заявку можно, заполнив специальную форму.
"Обратите внимание! Мы не собираем данные банковских карт, счетов или любую конфиденциальную финансовую информацию. Регистрация не гарантирует получения помощи", — отмечают организаторы.
Уточнить информацию по поводу оказания помощи можно по следующим контактам в будни:
- 0 (800) 33-60-13;
- 38 (067) 131-69-80;
- 38 (050) 051-14-07.
Напомним, украинцы в нескольких регионах могут получить до 3 тыс. евро финансовой помощи от гуманитарной организации Help — Hilfe zur Selbsthilfeі. Деньги можно будет потратить на восстановление или развитие бизнеса.
Также мы сообщали, что гражданам в Сумской области, у которых жилье повреждено из-за вражеских атак, предоставят ваучеры на 16 тыс. грн. Такую сумму разрешается потратить на покупку стройматериалов.
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