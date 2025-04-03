Выплаты от Дании — как украинцам получить до 54 тыс. грн

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы в одном из регионов смогут получить денежную помощь благодаря финансированию от Датского агентства международного развития. Деньги можно будет потратить на различные первоочередные нужды.

Об этом говорится в сообщении организаторов.

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Условия программы помощи от Дании

Выплаты от гуманитарной организации "Лампа", сотрудничающей с Датским советом по делам беженцев, смогут получить граждане, проживающие в ряде громад Черниговской области.

"Сообщаем о предварительной регистрации на многоцелевую денежную помощь для жителей следующих сел: с. Горск, с. Гута-Студенецкая, с. Тихоновичи и с. Жовидь Сновской громады Черниговской области", — говорится в сообщении.

По программе, использовать многоцелевую денежную помощь можно будет на первоочередные нужды: продукты, медикаменты, коммунальные услуги.

Приобщиться к программе помощи смогут граждане, которые относятся к таким категориям:

домохозяйство возглавляет один человек в возрасте от 55 лет, который воспитывает не менее одного ребенка;

в составе семьи есть лица с инвалидностью.

Сумма помощи и как зарегистрироваться

Размер помощи составляет 10,8 тыс. грн на каждого члена семьи. Максимально можно получить выплаты пяти людям, то есть не более 54 тыс. грн.

Членами домохозяйства могут считаться:

жена/муж;

дети до 23 лет;

родители главы домохозяйства;

дедушка и бабушка, если находятся на содержании.

Люди вне этого перечня в составе домохозяйства могут подать заявку отдельно. Регистрироваться может только один человек от домохозяйства.

Подавать заявки можно до 6 апреля 2025 года.

Среди зарегистрированных те, кто подпадает под определенные категории, смогут получить СМС-приглашение на физическую регистрацию.

Предварительно подать заявку можно, заполнив специальную форму.

"Обратите внимание! Мы не собираем данные банковских карт, счетов или любую конфиденциальную финансовую информацию. Регистрация не гарантирует получения помощи", — отмечают организаторы.

Уточнить информацию по поводу оказания помощи можно по следующим контактам в будни:

0 (800) 33-60-13;

38 (067) 131-69-80;

38 (050) 051-14-07.

Напомним, украинцы в нескольких регионах могут получить до 3 тыс. евро финансовой помощи от гуманитарной организации Help — Hilfe zur Selbsthilfeі. Деньги можно будет потратить на восстановление или развитие бизнеса.

Также мы сообщали, что гражданам в Сумской области, у которых жилье повреждено из-за вражеских атак, предоставят ваучеры на 16 тыс. грн. Такую сумму разрешается потратить на покупку стройматериалов.