Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Данные о пенсии — почему может исчезать информация в е-кабинете

Данные о пенсии — почему может исчезать информация в е-кабинете

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 06:10
Данные о пенсии в е-кабинете — ПФУ назвал ключевые причины отсутствия информации
Мужчина и женщина за компьютером. Фото: Freepik
Ключові моменти Почему возникают проблемы с доступом к данным Какие данные о пенсии доступны в личном кабинете

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, почему иногда может отсутствовать отображение информации о пенсии в личном кабинете на портале электронных услуг. Такое возможно в нескольких случаях.

Об этом говорится на странице ПФУ в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Какие данные о пенсии доступны в личном кабинете

Украинцы могут отслеживать данные о пенсии в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ. Так, в разделе "Моя пенсия" доступны следующие сведения:

  • информация о виде назначенной пенсии гражданину;
  • срок, на который назначена пенсия;
  • суммы назначенной пенсии и суммы к выплате;
  • последний месяц выплаты пенсии;
  • дата поступления следующей выплаты.

Однако иногда вышеуказанные сведения в личном кабинете могут исчезать. С просьбой объяснить, почему отсутствует соответствующая информация, к представителям Пенсионного фонда обращаются сами граждане.

"Почему невозможно увидеть в личном кабинете пенсию, пишет данные отсутствуют?", — говорится в одном из обращений на странице ПФУ.

Почему возникают проблемы с доступом к данным

В Пенсионном фонде отметили, что отсутствие информации может быть связано с рядом объективных причин, в частности, из-за проведения технических работ или осуществления перерасчета пенсий.

"Некорректное отображение данных в разделе "Моя пенсия" личного кабинета веб-портала, где на просмотр предоставляется информация о виде пенсии, срока, на который назначена пенсия, суммы назначенной пенсии и суммы к выплате, последний месяц выплаты и дату следующей может быть связано с рядом объективных причин, таких как проведение технических работ, проведение перерасчета, приостановление выплаты пенсии и т.д.", — отметили в ПФУ.

 

пенсія 2025
Скриншот. Источник: ПФУ в Fb

Следует отметить, что также в личном кабинете предоставлена ​​возможность рассчитать приблизительный размер будущей пенсии с помощью сервиса "Пенсионный калькулятор".

Ранее мы писали, что в этом году ужесточились требования к страховому стажу в вопросе предоставления права выхода на заслуженный отдых. Известно, как действовать, когда стажа недостаточно.

Также сообщалось о том, что Пенсионный фонд назвал действенные варианты увеличения будущей пенсии. Сейчас средний размер пенсионной выплаты составляет всего 5,78 тыс. грн.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации