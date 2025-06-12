Данные о пенсии в е-кабинете — ПФУ назвал ключевые причины отсутствия информации

Мужчина и женщина за компьютером. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, почему иногда может отсутствовать отображение информации о пенсии в личном кабинете на портале электронных услуг. Такое возможно в нескольких случаях.

Об этом говорится на странице ПФУ в соцсети Facebook.

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Какие данные о пенсии доступны в личном кабинете

Украинцы могут отслеживать данные о пенсии в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ. Так, в разделе "Моя пенсия" доступны следующие сведения:

информация о виде назначенной пенсии гражданину;

срок, на который назначена пенсия;

суммы назначенной пенсии и суммы к выплате;

последний месяц выплаты пенсии;

дата поступления следующей выплаты.

Однако иногда вышеуказанные сведения в личном кабинете могут исчезать. С просьбой объяснить, почему отсутствует соответствующая информация, к представителям Пенсионного фонда обращаются сами граждане.

"Почему невозможно увидеть в личном кабинете пенсию, пишет данные отсутствуют?", — говорится в одном из обращений на странице ПФУ.

Почему возникают проблемы с доступом к данным

В Пенсионном фонде отметили, что отсутствие информации может быть связано с рядом объективных причин, в частности, из-за проведения технических работ или осуществления перерасчета пенсий.

"Некорректное отображение данных в разделе "Моя пенсия" личного кабинета веб-портала, где на просмотр предоставляется информация о виде пенсии, срока, на который назначена пенсия, суммы назначенной пенсии и суммы к выплате, последний месяц выплаты и дату следующей может быть связано с рядом объективных причин, таких как проведение технических работ, проведение перерасчета, приостановление выплаты пенсии и т.д.", — отметили в ПФУ.

Скриншот. Источник: ПФУ в Fb

Следует отметить, что также в личном кабинете предоставлена ​​возможность рассчитать приблизительный размер будущей пенсии с помощью сервиса "Пенсионный калькулятор".

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