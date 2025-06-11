Пенсії в Україні — як вийти на заслужений відпочинок у 2025 році

Жінка та чоловік за столом. Фото: Freepik

У 2025 році в Україні змінились умови виходу на заслужений відпочинок для чоловіків та жінок. Скористатися правом оформлення пенсії за віком зможуть громадяни з наявністю щонайменше 32 років страхового стажу.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

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У ПФУ нагадують, що відповідно до законодавства, вік виходу на пенсію залежить від набутого громадянином страхового стажу. Йдеться про 60, 63 або 65 років.

Кількість стажу, що дозволяє призначити пенсію за віком, визначають на дату досягнення відповідного віку.

У 2025 році, згідно зі ст. 26 закону №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", тривалість стажу, що дає право на оформлення пенсії за віком, зріс на один рік для двох перших вікових категорій до:

32 років — після досягнення 60-річного віку;

22 років — після досягнення 63-річного віку;

15 років — після досягнення 65-річного віку.

Вимоги щодо стажу та віку. Джерело: ПФУ

Проте, якщо вищевказаного вікового порогу людина досягла у 2024 році, а змогла звернутися за призначенням пенсії у 2025 році, то вимоги щодо стажу застосовуватимуться за попередній рік. А саме:

31 рік стажу — після досягнення віку 60 років;

21 рік стажу — після досягнення віку 63 років;

15 років стажу — після досягнення віку 65 років.

У ПФУ пояснюють: якщо необхідного стажу для виходу на пенсію не вистачає, то його можна докупити, сплативши кошти до бюджету Пенсійного фонду України, уклавши відповідний договір.

"Договір укладається через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, шляхом приєднання до Типового договору про добровільну сплату страхових внесків. Людина самостійно визначає, скільки часу бажає сплачувати внески після укладання Договору, періодичність їх сплати та їх розмір. Суми сплачених внесків зараховуються за місяць, у якому надійшли кошти на рахунок Пенсійного фонду України", — йдеться у поясненні.

Розмір внеску людина може визначити самостійно, але величина має бути не меншою за 22% від мінімальної заробітної плати (у 2025 році — 8000 грн).

Також, якщо не вистачає стажу, але при цьому досягнуто пенсійного віку, можна скористатися можливістю отримати соціальну пенсію.

Як оформити пенсію та список необхідних документів

За призначенням пенсії громадяни можуть звернутись двома способами:

особисто — у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду незалежно від місця проживання;

онлайн, скориставшись порталом е-послуг ПФУ.

Для того, щоб оформити пенсію за віком, потрібні такі документи:

паспорт громадянина/ID-картка;

ідентифікаційний код;

документи про стаж (трудова книжка, диплом про навчання для денної форми, військовий квиток);

довідка про зарплату за будь-які 60 місяців підряд по 30.06.2000 (за бажанням);

реквізити рахунку у банку (для виплат через банк);

фотографія для пенсійного посвідчення (2,5х3);

свідоцтво про шлюб, якщо було змінене прізвище;

документи, де підтверджується особливий статус заявника (за наявності).

Раніше ми розповідали, в Україні щороку зростають вимоги до стажу для виходу на пенсію, тоді як декому його нараховують у потрійному розмірі. Таким правом можуть скористатися лише деякі категорії громадян.

Також повідомляли, що українські громадяни можуть виходити на пенсію з 60 років. Однак декому можна достроково оформити пенсійні виплати.