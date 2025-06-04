Пенсії в Україні — як самому контролювати страхові внески та заробітну плату

Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

Українці, які турбуються про рівень та вчасність призначення майбутньої пенсії, можуть самостійно контролювати дані щодо страхового стажу та зарплатних нарахувань. Така можливість доступна на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

Про це інформує одне з управлінь ПФУ.

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Обов'язок сплати страхових внесків для майбутньої пенсії

Згідно з нормами українського законодавства, роботодавці, підприємства, установи, організації та військові частини зобов'язані подавати до Пенсійного фонду персоніфіковані відомості про зарплату (дохід, грошове забезпечення, матеріальна допомога, компенсація) застрахованих громадян, на яку нараховувались і сплачувались страхові внески.

За правилами, страховим (пенсійним) стажем називається період, коли людина підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за яку щомісяця сплачувалися страхові внески на щонайменше мінімально допустимому рівні. Він визначається розрахунково, як добуток мінімального розміру зарплати у 8 тис. грн на розмір внеску (22%), тобто мінімум 1,76 тис. грн (22% х 8 тис. грн).

Де і як самому контролювати сплату страхових внесків

Як повідомляють у фонді, контролювати факт сплати внесків роботодавцем та кількість набутого страхового стажу за свою трудову діяльність можна в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.



Для цього необхідно:

на порталі е-послуг Пенсійного фонду увійти до особистого кабінету за допомогою кваліфікованого е-підпису (КЕП), банківської картки (BankID) чи Дія.Підпис;

ліворуч у боковому меню перейти у розділ "Мій страховий стаж", де вказані дані про стаж відповідно до інформації, що враховується для визначення розміру пенсій, починаючи з 2004 року;

натиснувши пункт "Моя заробітна плата", можна буде знайомитися з відомостями про загальну суму зарплати, її суму в межах максимальної величини, на яку нараховують ЄСВ, та суму, яка враховується до пенсії.

"З 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються лише ті періоди, протягом яких сплачувалися страхові внески, і в розмірах пропорційно сплаченим внескам. Страховий стаж, набутий до 01 січня 2004 року, підтверджується трудовою книжкою", — уточнили у ПФУ.

Авторизація на порталі. Джерело: ПФУ

Перевірка стажу. Джерело: ПФУ

Перевірка зарплати. Джерело: ПФУ

Окрім того, громадяни можуть контролювати набутий страховий стаж у мобільному застосунку "Пенсійний фонд".

Також доступна можливість завантаження скан-копії трудової книжки для оцифрування.

Раніше ми писали, що, попри те, що в Україні щороку посилюються вимоги до страхового стажу для майбутньої пенсії, декому його нараховують у потрійному розмірі. Таке право надане лише деяким категоріям громадян.

Також повідомлялося, що українці мають право виходити на пенсію у 60, 63 або 65 років. Однак декому можна оформити пенсійні виплати у 50 років.