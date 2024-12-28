Выплаты ВПЛ — Кабмин будет оказывать новую помощь с января 2025 года

Cубсидии для ВПЛ, арендующих жилье — что изменится в январе
С января 2025 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получат возможность оформить субсидию на аренду жилья. Государство частично или в полном объеме будет возмещать расходы людей.
Об этом говорится в сообщении премьер-министра Дениса Шмигаля в Telegram-канале.
Субсидии на аренду жилья ВПЛ — что решил Кабмин
Премьер отметил, что новая помощь для ВПЛ будет предоставляться в рамках проекта "Зимова підтримка". Оформить субсидию на аренду жилья смогут украинцы, которые тратят более 20% своих доходов.
"Государство частично компенсирует им эти расходы", — подчеркнул глава Кабмина.
Также правительство будет отдавать арендодателям налоги, уплачиваемые с дохода, полученного от сдачи жилья в аренду переселенцам.
"Субсидия на аренду жилья для ВПЛ заработает во всех регионах. Мы приняли соответствующие изменения", — сказал Шмигаль.
Как оформить субсидию на аренду жилья
С этим вопросом переселенцам помогут в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Гражданам, которые обратятся в учреждение, нужно:
- написать заявление;
- предоставить договор аренды жилья и другую информацию, которая понадобится работникам ПФУ. Типичный документ есть в отделениях Пенсионного фонда, также его можно получить и подписать онлайн, на сайте ПФУ.
Ответ о предоставлении субсидии ВПЛ дадут в течение десяти рабочих дней.
Размер субсидии на аренду жилья — сколько будут получать ВПЛ
Все будет зависеть от:
- уровня дохода семьи;
- количества людей в семье;
- стоимости аренды квартиры или дома.
При этом будет учитываться нюанс, что в разных регионах, городах и селах стоимость аренды кардинально отличается.
Ранее стало известно, что государство продолжит оказывать переселенцам финансовую помощь в 2025 году. Деньги украинцам будут насчитывать как минимум до февраля следующего года.
Также мы рассказывали, что в госбюджете-2025 запланировали еще 15 млрд гривен на потерявших жилье переселенцев по программе "єВідновлення". Помощь получат около 30 тыс. украинцев.
Читайте Новини.LIVE!