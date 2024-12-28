Выплаты ВПЛ — Кабмин будет оказывать новую помощь с января 2025 года

Деньги на аренду жилья будут предоставлять украинцам — вынужденным переселенцам. Фото: Unsplash

С января 2025 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получат возможность оформить субсидию на аренду жилья. Государство частично или в полном объеме будет возмещать расходы людей.

Об этом говорится в сообщении премьер-министра Дениса Шмигаля в Telegram-канале.

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Премьер отметил, что новая помощь для ВПЛ будет предоставляться в рамках проекта "Зимова підтримка". Оформить субсидию на аренду жилья смогут украинцы, которые тратят более 20% своих доходов.

"Государство частично компенсирует им эти расходы", — подчеркнул глава Кабмина.

Также правительство будет отдавать арендодателям налоги, уплачиваемые с дохода, полученного от сдачи жилья в аренду переселенцам.

"Субсидия на аренду жилья для ВПЛ заработает во всех регионах. Мы приняли соответствующие изменения", — сказал Шмигаль.

Как оформить субсидию на аренду жилья

С этим вопросом переселенцам помогут в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Гражданам, которые обратятся в учреждение, нужно:

написать заявление;

предоставить договор аренды жилья и другую информацию, которая понадобится работникам ПФУ. Типичный документ есть в отделениях Пенсионного фонда, также его можно получить и подписать онлайн, на сайте ПФУ.

Ответ о предоставлении субсидии ВПЛ дадут в течение десяти рабочих дней.

Размер субсидии на аренду жилья — сколько будут получать ВПЛ

Все будет зависеть от:

уровня дохода семьи;

количества людей в семье;

стоимости аренды квартиры или дома.

При этом будет учитываться нюанс, что в разных регионах, городах и селах стоимость аренды кардинально отличается.

Ранее стало известно, что государство продолжит оказывать переселенцам финансовую помощь в 2025 году. Деньги украинцам будут насчитывать как минимум до февраля следующего года.

Также мы рассказывали, что в госбюджете-2025 запланировали еще 15 млрд гривен на потерявших жилье переселенцев по программе "єВідновлення". Помощь получат около 30 тыс. украинцев.