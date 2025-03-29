В ПриватБанке сделали заявление о доступе к приложению — детали

Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "ПриватБанк" рассказали, почему клиенты теряют и как восстановить доступ к банковскому приложению. Даже в случае потери финансового номера, клиенты могут легко справиться с такой проблемой.

Об этом рассказали в пресс-службе банка в соцсети Facebook.

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Как восстановить доступ к приложению "Приват24"

С проблемой невозможности входа в приложение "Приват24" обращаются некоторые клиенты. Особенно актуален соответствующий вопрос для тех граждан, где во время войны есть перебои со связью или фиксируется полное отсутствие. Тогда как сейчас система пропускает в приложение путем поступления трехзначного кода на финансовый номер телефона.

Как пояснили в ПриватБанке, из соображений безопасности код для подтверждения больше не приходит в мессенджеры.

Вместо этого в банке предусмотрена возможность для входа в "Приват24" другими способами. Так, если нет мобильной связи, нужно придерживаться такого алгоритма действий:

надо подождать при входе, пока система не предложит выбрать "другой способ";

далее необходимо подтвердить вход в аккаунт альтернативным способом вместо смс или звонка.

Изменение финансового номера телефона

Если же клиент потерял номер телефона и не имеет возможности зайти в мобильное приложение "Приват 24", пообщаться с оператором будет сложно, ведь необходим старый номер. В таком случае можно заменить его:

через банкомат или терминал;

через чат на официальном портале банка, если есть веб-камера и паспорт.

"Если с этим возникают трудности вы обратитесь в онлайн чат на сайте — наши коллеги в чате с радостью помогут решить вопрос и войти в аккаунт", — сообщили в банке.

Скриншот. Источник: ПриватБанк в Facebook

Также мы сообщали, что граждане жалуются на сбои в работе банкоматов ПриватБанка, из-за чего теряют средства. На быстрый возврат денег рассчитывают не все.

Ранее мы писали, что некоторым клиентам ПриватБанка приходится платить по 20 грн за месяц. Такой размер комиссии установлен за обслуживание неактивного счета, если человек не пользуется картой.