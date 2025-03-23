Долги в платежках за газ — какие причины появления задолженности

Квитанция, деньги и калькулятор. Фото: УНИАН

Долги в платежках за коммунальные услуги могут появиться даже у тех потребителей, которые всегда вовремя оплачивают счета. Это происходит, когда украинцы нарушают определенные правила.

В компании "Нафтогаз" объяснили, по каким именно причинам в платежках у клиентов могут появиться долги.

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Почему в платежке за газ появляется долг

Как рассказали в компании, чаще всего потребители невнимательно заполняют платежки. Это самая частая ошибка, из-за которой украинцы становятся должниками.

"Если вы ошиблись, когда указывали платежные реквизиты, например, не написали свой личный номер, тогда оплата не зачислится на ваш личный счет", — пояснили в компании.

Проблемы возникнут и тогда, когда клиент компании нерегулярно будет вносить показания счетчика. Предоставлять данные нужно всегда, ведь тогда не будет расчета на основе среднего потребления. Потребителям стоит передавать показания ежемесячно с 28 по 5 число.

Еще одна весомая причина, по которой появляются долги за газ — нерегулярная оплата за услугу. Если не заплатить до 25 числа текущего месяца, уже на следующий вам пришлют счет с задолженностью.

"Избежать долгов просто, если не забывать о своей обязанности платить за потребленное", — подчеркивают в компании.

Цены на газ в апреле

В апреле 2025 года бытовые потребители будут платить за газ, как и раньше, 7, 96 грн за 1 куб. м. Такой тариф действителен для 98% украинцев, которых обслуживает ГК "Нафтогаз Украины". Остальные газопоставщики имеют разные цены, которые колеблются от 7,7 до 9 грн за 1 куб. м.

Ранее стало известно, что "Нафтогаз" не будет менять принцип учета объемов потребленного газа. Ранее украинцы предлагали, чтобы показатели поступали сразу оператору во избежание путаницы.

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