Тарифи на газ зростуть у 2025 році — коли з'являться нові ціни

Ввімкнена газова плита. Фото: УНІАН

Українська влада почала обговорювати ймовірний перегляд тарифів на газ у 2025 році. Зміни мають відбутися вже влітку.

Про це сказав в етері програми "Вечір.LIVE" голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

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За словами експерта, держава буде змушена змінити ціни на газ для забезпечення безперебійного опалювального сезону 2025/2026. Для цього потрібно купити 3-4 млрд куб. метрів газу.

"Це великі кошти, адже зараз на ринку газ коштує майже 500 доларів за куб. метр", — підкреслив експерт.

Забезпечити споживачів газом власного видобутку буде складніше через ситуацію на фронті. Так, зараз російська армія під час повітряних ударів намагається знищити об'єкти розподілу газопостачання в різних областях. Серйозних ударів було завдано по Дніпропетровській області, Сумській, Запорізькій та Тернопільській.

"А на відновлення об'єктів газової інфраструктури, на відміну від енергетичної, потрібно півроку-рік. Руйнування об'єктів призведе до того, що нам не вдасться підготуватися до нового опалювального сезону", — сказав Попенко.

До того ж через війну, як зауважив голова Спілки споживачів комунальних послуг, ми втратили багато газовидобутку як державного, так і приватного.

Скільки коштуватиме газ і коли зростуть тарифи

Перегляд тарифів на газ до 9,5-10 грн за куб.метр, за словами Олега Попенка, планується на літо 2025 року.

"Це такий період, коли підвищення тарифу не сильно вплине на гаманці українців. У сільській місцевості, наприклад, українці дуже мало газу споживають влітку. Найбільше споживання відбувається в опалювальний сезон, коли одне домогосподарство споживає до 500 куб. метрів газу у середньому.Тому якраз влітку це не буде так помітно", — сказав він.

Зауважимо, що станом на сьогодні понад 90% споживачів платять за споживання одного куб.метру газу 7,96 грн.

Тим часом нагадаємо, що депутати хочуть знизити витрати українців на газ. Так, парламенту пропонують розглянути законопроєкт №13095, у якому передбачено скасування плати за транспортування природного газу для населення.

Також ми розповідали, чому деяким українцям доведеться доплачувати за газ по 500 грн. Це стосується мешканців багатоквартирних будинків.