Комунальні послуги у 2025 році — як і коли подорожчає електроенергія

Житловий будинок і світло у вікнах. Фото: УНІАН

В Україні вже незабаром має запрацювати нова тарифікація цін на електроенергію. Планується, що вже з 1 квітня за новими цінами послугу оплачуватиме більша частина населення.

Про це йдеться у постанові №632, яку раніше затвердили у Кабінеті міністрів.

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Нові умови передбачають, що максимальна ціна за кіловат може підвищиться з 4,32 грн до 6,48 грн, але не для усіх побутових споживачів.

Так, по 4,32 грн за кВт-год до кінця квітня продовжать платити українці, які живуть:

у квартирах;

у приватних будинках;

у гуртожитках.

Натомість нову ціну встановлять для споживачів, які використовують трьохзонні лічильники. Для них діятимуть наступні умови:

у пікові години (з 8:00 до 11:00 і з 20:00 до 22:00) вони платитимуть по 6,48 грн/кВт-год;

у напівпікові години — по 4,34 грн/кВт-год;

вночі (з 23:00 до 07:00) — 1,728 грн/кВт-год.

Натомість користувачі двозонних лічильників матимуть знижку у 2,16 грн/кВт-год на ніч.

Ще одна категорія споживачів — домогосподарства з електроопаленням. Для них на обсяг до 2000 кВт·год на місяць діє спеціальна ставка — 2,64 грн/кВт·год, а все, що спожито понад ліміт, оплачується за стандартним тарифом — 4,32 грн/кВт·год.

Тобто платити за світло українці будуть залежно від типу лічильника і режиму споживання електроенергії.

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