Комунальні послуги у 2025 році — як і коли подорожчає електроенергія

Українці платитимуть більше за світло — як подорожчає кіловат
В Україні вже незабаром має запрацювати нова тарифікація цін на електроенергію. Планується, що вже з 1 квітня за новими цінами послугу оплачуватиме більша частина населення.
Про це йдеться у постанові №632, яку раніше затвердили у Кабінеті міністрів.
Нові тарифи на світло — про що потрібно знати
Нові умови передбачають, що максимальна ціна за кіловат може підвищиться з 4,32 грн до 6,48 грн, але не для усіх побутових споживачів.
Так, по 4,32 грн за кВт-год до кінця квітня продовжать платити українці, які живуть:
- у квартирах;
- у приватних будинках;
- у гуртожитках.
Натомість нову ціну встановлять для споживачів, які використовують трьохзонні лічильники. Для них діятимуть наступні умови:
- у пікові години (з 8:00 до 11:00 і з 20:00 до 22:00) вони платитимуть по 6,48 грн/кВт-год;
- у напівпікові години — по 4,34 грн/кВт-год;
- вночі (з 23:00 до 07:00) — 1,728 грн/кВт-год.
Натомість користувачі двозонних лічильників матимуть знижку у 2,16 грн/кВт-год на ніч.
Ще одна категорія споживачів — домогосподарства з електроопаленням. Для них на обсяг до 2000 кВт·год на місяць діє спеціальна ставка — 2,64 грн/кВт·год, а все, що спожито понад ліміт, оплачується за стандартним тарифом — 4,32 грн/кВт·год.
Тобто платити за світло українці будуть залежно від типу лічильника і режиму споживання електроенергії.
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