Борги у платіжках за газ — які причини появи заборгованості

Квитанція, гроші та калькулятор. Фото: УНІАН

Борги у платіжках за комунальні послуги можуть з′явитися навіть у тих споживачів, які завжди вчасно сплачують рахунки. Це відбувається, коли українці порушують певні правила.

У компанії "Нафтогаз" пояснили, з яких саме причин в платіжках у клієнтів можуть з′явитися борги.

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Чому в платіжці за газ з′являється борг

Як розповіли в компанії, найчастіше споживачі неуважно заповнюють платіжки. Це найчастіша помилка, через яку українці стають боржниками.

"Якщо ви помилилися, коли вказували платіжні реквізити, наприклад, не написали свій особовий номер, тоді оплата не зарахується на ваш особистий рахунок", — пояснили у компанії.

Проблеми виникнуть й тоді, коли клієнт компанії нерегулярно вноситиме показання лічильника. Надавати дані потрібно завжди, адже тоді не буде розрахунку на основі середнього споживання. Споживачам варто передавати показання щомісяця з 28 по 5 число.

Ще одна вагома причина, через яку з′являються борги — нерегулярна оплата за послугу. Якщо не заплатити за газ до 25 числа поточного місяця, вже наступного вам надішлють рахунок із заборгованістю.

"Уникнути боргів просто, якщо не забувати про свій обов'язок платити за спожите", — підкреслюють у компанії.

Ціни на газ у квітні

У квітні 2025 року побутові споживачі платитимуть за газ, як і раніше, 7, 96 грн за 1 куб. м. Такий тариф є дійсним для 98% українців, яких обслуговує ГК "Нафтогаз України". Решта газопостачальників має різні ціни, які коливаються від 7,7 до 9 грн за 1 куб. м.

Раніше стало відомо, що "Нафтогаз" не змінюватиме принцип обліку обсягів спожитого газу. Раніше українці пропонували, щоби показники надходили одразу оператору для уникнення плутанини.

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