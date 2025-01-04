ПриватБанк взимает комиссию за бесплатные услуги — детали жалобы

Карта ПриватБанка в руках. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Госфинучреждение "ПриватБанк" может взимать комиссию по некоторым пакетам, даже за выполнение условий бесплатного использования. Так, в финучреждении иногда приравнивают операции к "исключениям".

Об этом говорится на портале "Минфин", где можно оставлять обращения к банкам.

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Неожиданная комиссия в ПриватБанке

Как рассказал один из клиентов, он пользовался пакетом Premium PLUS. По правилам, банк не должен был снимать комиссию, и он ожидал бесплатного пользования, однако в итоге деньги были списаны.

"Столкнулся с мелкой махинацией ПриватБанка в рамках пакета Premium PLUS. Банк снял комиссию за пользование пакетом, хотя условия бесплатного использования были выполнены", — сообщил он.

Клиент выяснил, что списание комиссии произошло в связи с тем, что банк решил "приравнять" операции через GPay с кодом MCC 9311/Налоговые платежи к одному из пунктов исключений, а именно оплату коммунуслуг и платежи по реквизитам (по номеру IBAN)

Примечательно то, что ни MCC 9311, ни "налоговый платеж" на самом деле не входят в исключения. Однако его можно приравнять к любому пункту исключений и исключить ряд операций, которые гарантируют бесплатное обеспечение пользования пакетом.

Клиент в связи с этим обратился с жалобой в Национальный банк Украины (НБУ), ведь с соответствующим подходом финучреждение любую операцию может называть исключениями.

Скриншот. Источник: Минфин

Что говорят в ПриватБанке

В ответе представитель банка не уточнил публично, почему финучреждение списало средства за бесплатные услуги. Там пообещали лично уладить ситуацию.

"Нам очень жаль, что произошла такая ситуация. Позвольте, пожалуйста, нам подробнее все проверить и разобраться в обстоятельствах. Для уточнения обратились к вам в личные сообщения", — говорится в сообщении.

Согласно информации на портале банка относительно пакета Premium PLUS, в случае расчета картой в торговых сетях и сети интернет на сумму от 30 тыс. гривен в месяц, банк обещает не взимать комиссию за премиальное обслуживание.

Скриншот. Источник: ПриватБанк

Ранее мы писали, что клиенты ПриватБанка столкнулись со скрытыми комиссиями, дискриминационными условиями предоставления кредитов. Речь идет о "золотой" кредитной карте для выплат "Универсальная Gold".

Еще сообщалось, что ПриватБанк запустил программу, которая позволит получать компенсации за SWIFT-переводы из-за границы. Максимально можно получить до 2,5 тыс. грн.