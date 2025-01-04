Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Почему ПриватБанк взимает комиссию за бесплатные услуги arrow

Почему ПриватБанк взимает комиссию за бесплатные услуги

4 января 2025 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк взимает комиссию за бесплатные услуги — детали жалобы
Карта ПриватБанка в руках. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
Ксения Симонова - Редактор

Госфинучреждение "ПриватБанк" может взимать комиссию по некоторым пакетам, даже за выполнение условий бесплатного использования. Так, в финучреждении иногда приравнивают операции к "исключениям".

Об этом говорится на портале "Минфин", где можно оставлять обращения к банкам.

Читайте также:

Неожиданная комиссия в ПриватБанке

Как рассказал один из клиентов, он пользовался пакетом Premium PLUS. По правилам, банк не должен был снимать комиссию, и он ожидал бесплатного пользования, однако в итоге деньги были списаны.

"Столкнулся с мелкой махинацией ПриватБанка в рамках пакета Premium PLUS. Банк снял комиссию за пользование пакетом, хотя условия бесплатного использования были выполнены", — сообщил он.

Клиент выяснил, что списание комиссии произошло в связи с тем, что банк решил "приравнять" операции через GPay с кодом MCC 9311/Налоговые платежи к одному из пунктов исключений, а именно оплату коммунуслуг и платежи по реквизитам (по номеру IBAN)

Примечательно то, что ни MCC 9311, ни "налоговый платеж" на самом деле не входят в исключения. Однако его можно приравнять к любому пункту исключений и исключить ряд операций, которые гарантируют бесплатное обеспечение пользования пакетом.

Клиент в связи с этим обратился с жалобой в Национальный банк Украины (НБУ), ведь с соответствующим подходом финучреждение любую операцию может называть исключениями.

 

ПриватБанк комиссии
Скриншот. Источник: Минфин

Что говорят в ПриватБанке

В ответе представитель банка не уточнил публично, почему финучреждение списало средства за бесплатные услуги. Там пообещали лично уладить ситуацию. 

"Нам очень жаль, что произошла такая ситуация. Позвольте, пожалуйста, нам подробнее все проверить и разобраться в обстоятельствах. Для уточнения обратились к вам в личные сообщения", — говорится в сообщении.

Согласно информации на портале банка относительно пакета Premium PLUS, в случае расчета картой в торговых сетях и сети интернет на сумму от 30 тыс. гривен в месяц, банк обещает не взимать комиссию за премиальное обслуживание.

 

ПриватБанк
Скриншот. Источник: ПриватБанк

Ранее мы писали, что клиенты ПриватБанка столкнулись со скрытыми комиссиями, дискриминационными условиями предоставления кредитов. Речь идет о "золотой" кредитной карте для выплат "Универсальная Gold".

Еще сообщалось, что ПриватБанк запустил программу, которая позволит получать компенсации за SWIFT-переводы из-за границы. Максимально можно получить до 2,5 тыс. грн.

ПриватБанк банки банковские карты услуги банковские счета

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:23 В России заявили об уничтожении 16 беспилотников за ночь — детали

08:10 Оформление наследства в Украине — что изменилось в 2025 году

08:05 Россия использует новое ПО для управления войсками — подробности

07:43 Подоляк заявил, что НАТО не готово к войне с Россией, и дал совет

07:30 Выплаты родственникам пленных ВСУ будут начислять по-другому

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

07:25 На Волыни судили мужчину, который достал нож во время ссоры с ТЦК

07:01 Почему ПриватБанк взимает комиссию за бесплатные услуги

06:53 Разлив масла на Николаевщине из-за атаки РФ — какие последствия

06:49 Прыжки с парашютом — за что еще дополнительные выплаты воинам

Эксклюзив

06:45 Трогательная история военной из "Азова", прошедшей плен РФ

08:23 В России заявили об уничтожении 16 беспилотников за ночь — детали

08:10 Оформление наследства в Украине — что изменилось в 2025 году

08:05 Россия использует новое ПО для управления войсками — подробности

07:43 Подоляк заявил, что НАТО не готово к войне с Россией, и дал совет

07:30 Выплаты родственникам пленных ВСУ будут начислять по-другому

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

07:25 На Волыни судили мужчину, который достал нож во время ссоры с ТЦК

07:01 Почему ПриватБанк взимает комиссию за бесплатные услуги

06:53 Разлив масла на Николаевщине из-за атаки РФ — какие последствия

06:49 Прыжки с парашютом — за что еще дополнительные выплаты воинам

Эксклюзив

06:45 Трогательная история военной из "Азова", прошедшей плен РФ

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года