ПриватБанк из-за усиленных проверок платежей блокирует карты — как действовать

Осуществление оплаты через терминал. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Государственный "ПриватБанк" рассказал, что иногда операции, совершаемые клиентами с картами, могут проходить дополнительную проверку в Службе безопасности, а в случае определения высокорисковыми, грозит блокировка. Такое объяснение предоставили одной из клиенток, которой финучреждение заблокировало карту за незначительную сумму оплаты товара в терминале.

Об этом говорится на портале "Минфин", где можно пообщаться с представителями банков.

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Как рассказала клиентка ПриватБанка, из-за действий со стороны банка по "проверке мошеннического платежа" в 144 грн ей полностью заблокировали карту.

Это произошло при оплате через ITbox за товар в зоомагазине. Ей сразу банк выставил специальную форму о возможной отмене платежа. Она позвонила оператору, где с роботом долго пыталась подтвердить платеж и объяснить, что произошло. Однако в итоге платеж отменили, а карту заблокировали.

Женщина недовольна такими действиями со стороны банка, ведь из-за незначительной суммы оплаты придется менять карту на новую.

"Заменить не так тяжело, но я потеряла 2 часа времени, а заказ так и не сделала, потеряла карту, потеряю еще два или три часа времени, чтобы найти время и уйти, выстоять очередь и заменить пластик. О виртуальной не говорите. Речь о пластике... Но мне все это не нужно. Как говорится, не ПриватБанком единым...", — говорится в жалобе.

Скриншот. Источник: Минфин

Почему ПриватБанк блокирует карты за малые суммы операций

В банке объяснили, что действительно любая операция с картами ПриватБанка может проходить дополнительную проверку в Службе безопасности. После чего она принимает решение, предоставлять разрешение на проведение платежа или нет.

"Извините за неудобства. Любая операция, проводимая с картой ПриватБанка, может проходить дополнительную проверку в службе безопасности. Операцию расценили как высокорисковую", — говорится в сообщении.

В финучреждении не уточнили, по каким критериям осуществляется проверка во избежание возможности обойти соответствующие ограничения.

Там отметили, что на главном сайте банка, в условиях и правилах указано, что клиент дает свое согласие, что банк может блокировать возможность пользования картой при осуществлении рисковой операции, а так же на основании внутренних процедур и операционных правил международных платежных систем.

Предусмотрена возможность заказать перевыпуск пластиковой карты. Это можно осуществить в Приват24, где необходимо сделать несколько шагов. А именно:

выбрать пункт "Все карты";

найти пункт "Выбор карты для перевыпуска";

выбрать "Настройки";

нажать "Заказать карту";

выбрать "Доставка по Украине"

можно выбрать адрес доставки — отделение/почтомат ЧП.

Соответствующую карту банк доставит бесплатно

Напомним, клиенты ПриватБанка жалуются на блокировку счетов без предупреждения. В банке дали объяснение, почему так может происходить.

Также мы писали, что ПриватБанк просит дать согласие от клиентов на раскрытие банковской тайны. Такая просьба содержится в письме обновления анкетных данных.