Почему ПриватБанк может заблокировать карту – все возможные причины

Отделение ПриватБанка. Фото: Google Maps

Украинцы часто сталкиваются со случаями блокирования банковских карт. Финансовые учреждения могут временно закрыть доступ к счетам по разным причинам. ПриватБанк также периодически блокирует карты клиентов, на что получает многочисленные жалобы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему ПриватБанк может заблокировать доступ к счету.

Читайте также:

Распространенные причины блокировки карт

Просто так отобрать у клиента доступ к личным финансам ПриватБанк не может. Для такого решения нужна причина и часто она связана с несоблюдением правил использования банковских услуг. Среди наиболее распространенных причин блокировки карточек, согласно количеству жалоб на портале Минфин в разделе отзывов, такие:

невыполнение клиентом обязательств перед банком, прописанных в договоре обслуживания (например, по оплате кредита, открытия/закрытия депозита и т.п.);

несвоевременная актуализация данных (ПриватБанк требует от клиентов регулярного обновления персональной информации, в частности о финансовом состоянии, месте работы/проживания, паспортных данных и др.);

исполнение судебного решения или исполнительного производства (например, при наличии просроченных штрафов и невыплаченных долгов);

отсутствие финансовых операций на карте;

неправильный ввод PIN-кода трижды подряд;

истечение срока действия карты.

Большинство причин легко исправить. Например, если истек срок действия, нужно обратиться в ближайшее отделение и перевыпустить карту. Точно так же можно позвонить в службу поддержки ПриватБанка, если случайно ввели неправильный пароль для входа в мобильное приложение.

Финансовый мониторинг

Чего действительно боятся клиенты всех банков, так это финансового мониторинга. Так называют проверку источников происхождения денег на счете в случае подозрения, что сумма получена нелегальным путем или используется в отмывании доходов. Причин для мониторинга также несколько, в большинстве своем это странные операции, нехарактерные для клиента:

перевод на сумму свыше 400 000 грн;

регулярные поступления из-за границы;

транзакции на счета компаний, связанных с азартными играми и лотереями;

ночные переводы;

всплеск сделок на мелкие суммы в течение дня;

транзакция в регионе, где клиент, как правило, не находится.

Также финансовый мониторинг возможен, если ПриватБанк заподозрит клиента в связях с Россией или Беларусью. Странные операции на предпринимательском счете тоже могут привести к проверке источника поступления средств. Доступ к карте возобновится после подтверждения легальности полученных финансов, но для этого придется предоставить множество документов.

Напомним, мы писали о зарплатах руководителей популярных украинских банков в октябре 2024 года. Больше всего среди работников государственных финучреждений получили члены правления ПриватБанка.

Также мы писали, что ПриватБанк запустил масштабную акцию в "Зеленую пятницу". Клиенты могут получить повышенные кэшбэки и скидки на товары ведущих брендов.