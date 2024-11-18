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Чому ПриватБанк може заблокувати рахунок після продажу житла

18 листопада 2024 07:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Що робити якщо ПриватБанк заблокував рахунок — досвід клієнта
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Державний ПриватБанк припинив обслуговування клієнта, який здійснив транзакції, пов’язані з продажем квартири через державну програму "єОселя". Після верифікації коштів банк заблокував рахунок.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де можна залишати відгуки про фінустанову.

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Деталі скарги

За словами клієнта, який є користувачем послуг ПриватБанку понад десять років, 6 листопада 2024 року він успішно продав квартиру через програму "єОселя". Кошти на рахунок продавця надійшли від Укргазбанку, що видав кредит покупцю. За словами чоловіка, банк провів ретельну перевірку всієї документації, включаючи джерела доходів для початкової купівлі, договір із забудовником, правовстановлюючі документи та фінальний договір купівлі-продажу.

Після підтвердження законності угоди, 10 листопада клієнт перевів частину коштів на рахунки знайомих. Однак наступного дня ПриватБанк заблокував доступ до його рахунку в Приват24 і повідомив про безповоротне припинення співпраці.

Як відреагував банк

ПриватБанк у своїй офіційній заяві надав роз'яснення щодо ситуації. Банк зазначив, що всі його дії відповідають вимогам чинного законодавства України та регулюються нормативно-правовими актами Національного банку України. Фінансова установа підкреслила свою роль як суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що накладає на неї обов'язок вживати відповідних заходів для запобігання легалізації незаконно отриманих коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Щодо заблокованих коштів на рахунку, банк уточнив, що для вирішення питання клієнту або його представнику необхідно звернутися до будь-якого відділення банку. Для цього слід надати пакет документів:

  • реквізити рахунку, відкритого в іншому банку на ім’я клієнта;
  • документи, що підтверджують повноваження розпоряджатись рахунками;
  • документи, що посвідчують особу;
  • документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України;
  • заяву про перерахування залишків коштів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в жовтні найвищі зарплати серед працівників державних банків в Україні отримували члени правління ПриватБанку. Якщо в вересні їхня місячна винагорода складала до 1 млн грн, то в жовтні вона зросла до 3 млн грн.

Також ми розповідали, що ПриватБанк оголосив про запуск масштабної акції до "Зеленої п'ятниці". У межах цієї ініціативи клієнти отримають підвищені кешбеки та знижки на товари провідних брендів.

ПриватБанк гроші Приват24 скарги рахунки єОселя

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