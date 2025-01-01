Оплата товара в двойном размере – клиенты ПриватБанка жалуются на проблемы

Оплата картой через кассовый аппарат. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Клиенты государственного "ПриватБанка" иногда имеют проблемы с возвратом средств за двойную оплату покупки в торговых сетях. Такое может произойти при отключении электроэнергии.

О соответствующем инциденте говорится на сайте "Минфин" в разделе, где граждане могут оставлять обращения к банкам.

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Проблемы клиентов ПриватБанка с оплатой при отсутствии света

Как рассказал один из клиентов банка, при оплате товара на кассе одной из сетей супермаркета выключился свет. Кассир сообщил, что средства не списались, поэтому нужно заплатить наличными. Мужчина оплатил, однако впоследствии оказалось, что средства с карты все же сняли.

"27 декабря с карты ПриватБанка платил в сети АТБ с карты, но погас свет и касса выключилась. Кассир сообщил, что платеж не прошел, произошел сбой и заплатил наличными (однако деньги были сняты с карты тоже). Имею второй чек, где указана та же сумма и указано, что это — наличный расчет. То есть оплатил дважды!", — сообщил он.

После этого мужчина создал заявку в ПриватБанке на возврат денег, где указали ждать 45 дней. Позже в приложении "Приват24" заметил, что заявка исчезла. Он написал в чат-поддержку, где была создана заявка повторно, в ней отмечалось, что он 29 декабря отказался от претензий. Мужчина заявил, что такого не было, и от претензий не отказывался. В то время как имеет подтверждение о двух платежах на одинаковую сумму с разницей в пять минут.

Скриншот. Источник: Минфин

Что говорят в ПриватБанке

Представители банка ответили на обращение, извинившись за неудобства и пообещав помочь в ситуации.

"Нам очень жаль, что произошла такая ситуация. Позвольте, пожалуйста, нам подробнее все проверить и разобраться в обстоятельствах. Для уточнения обратились к вам в частные сообщения", — говорится в ответе.

Как отметили пользователи на портале, в случае прижатия карты к терминалу платеж действительно мог пройти, даже если выключили свет. Кассир мог видеть на мониторе, который обязательно подключен через ups.

"Если в магазине рыскают, как сделать, можно было в день оплаты сразу произвести отмену на кассе. Требуйте повторный запрос или жалобу в НБУ", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что клиенты ПриватБанка пишут жалобы на проблемы с имуществом, взятым в кредит или лизинг. В связи с этим некоторые граждане имеют трудности с переоформлением автомобиля.

Также сообщалось, что ПриватБанк иногда может без предупреждения заблокировать счета для клиентов. В этом финучреждении объяснили, в чем причина введения таких ограничений.